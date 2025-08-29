Onbetrouwbare parkeerapp legt risico bij gemeente neer

Betaalt een automobilist via een parkeerapp aan de verkeerde gemeente door onduidelijkheid over de juiste parkeerzone, dan komt dat risico voor rekening van de gemeente als de betrouwbaarheid van de app niet vaststaat.

Een vrouw parkeert haar auto aan een straat in Zandvoort waar de gemeentegrens met Bloemendaal doorheen loopt. Aan beide zijden van de grens geldt betaald parkeren. Via een parkeerapp op haar telefoon wil ze de verschuldigde parkeerbelasting voldoen, maar klikt per ongeluk een zone aan in gemeente Bloemendaal. Ondanks dat ze parkeerbelasting heeft betaald, legt Zandvoort haar een naheffingsaanslag op. Tijdens de bezwaarprocedure concludeert de vrouw dat ze de verkeerde parkeerzone moet hebben aangeklikt. Het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid houdt vol dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd omdat de automobilist de juiste parkeerzone moet kiezen en het risico van verkeerde betaling bij haar ligt.

Gemeente moet betrouwbare betaalmethoden bieden

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een gemeente die parkeerbelasting heft ervoor moet zorgen dat de verplichting voldoende kenbaar is en dat er adequate betaalmogelijkheden zijn. Een automobilist heeft wel een onderzoeksplicht naar lokale parkeerregels, maar als de gemeente het gebruik van een app toestaat, kunnen onvolkomenheden niet alleen voor rekening van de parkeerder komen. De rechtbank wijst erop dat er geen objectieve manier bestaat om de betrouwbaarheid van parkeerapps vast te stellen, in tegenstelling tot andere apparatuur zoals snelheidsradars. Bovendien bestaat er een tegenstelling tussen reclameteksten van apps (‘nooit meer zoeken naar een parkeerautomaat’) en de stelling van de gemeente dat automobilisten altijd moeten controleren of de gekozen zone klopt.

Systematisch probleem bij gemeentegrens

Opvallend is dat dezelfde zittingsdag nog zes vergelijkbare zaken werden behandeld waarbij automobilisten parkeerbelasting betaalden aan de verkeerde gemeente bij dezelfde gemeentegrens. Dit toont aan dat het regelmatig voorkomt dat gezagsgetrouwe automobilisten via de parkeerapp in de verkeerde gemeente belasting voldoen. Onder deze omstandigheden is het volgens de rechtbank niet correct om het risico bij de automobilist te leggen. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt de naheffingsaanslag. De gemeente moet bovendien het griffierecht van € 51 vergoeden.