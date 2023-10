Vragen stellen aan een digitale kopie van je gemeente: toekomstmuziek of niet?

De wens om toekomstige situaties te visualiseren groeit. Er is immers geen betere manier om context en inzicht te bieden aan belanghebbende partijen. Dat geldt ook voor gemeenten. Een fancy tekening of hippe artist impression is leuk, maar een 3D-model dat is geplaatst in een levensechte omgeving maakt meer impact en geeft een beter beeld.

Grote commerciële bedrijven zweren al jaren bij een digitale kopie van bedrijfsonderdelen. In overheidsland wint de ‘digitale tweeling’ de laatste jaren pas terrein. Logisch, als je ziet hoe de kwaliteit en de mogelijkheden de afgelopen jaren zijn gegroeid. Heel Nederland is inmiddels in een fotorealistische 3D-weergave te bekijken. En dat is nog maar het begin.

3D-model laten werken voor inwoners van gemeenten

Vooral voor overheden is het werken met digitale tweelingen in de nabije toekomst een must. Het meest opzienbarende voordeel? Meer context geven door bouwplannen of projecten te visualiseren. Hierdoor kunnen inwoners veel eerder worden betrokken bij plannen. De veranderingen in de gebouwde omgeving zijn tot in detail te zien. Dat is vaak cruciaal om draagvlak te krijgen.

Die toepassing wordt nu al mondjesmaat gebruikt. Wie een stap verder vooruit denkt, ziet nog meer nuttige toepassingen. Als iedereen toegang heeft tot een (deel van) de digitale kopie van zijn eigen gemeente, kunnen inwoners zelf aan de slag met ontwerpen en tekenen voordat ze een aanvraag doen voor een uitbouw, garage of tuinhuisje. Zo kunnen inwoners rekening houden met buren en bestaande bebouwing. De kans dat een vergunning wordt verleend, is hierdoor groter en de doorloopsnelheid kan omhoog.

Elk gebouw is aan te klikken voor informatie

Hoe overheden digital twins nu inzetten varieert, maar vroeg of laat zal iedereen ermee aan de slag gaan. De gemeente Zwolle is een van de voorlopers. Zwolle heeft een compleet fotorealistische digitale tweeling gemaakt van Zwolle en die is openbaar. Gebouwen zijn aan te klikken en openbare data zoals energieverbruik, bouwjaar en functie is toegevoegd. Dat biedt ambtenaren de mogelijkheid om sneller analyses uit te voeren, alle openbare informatie is immers al op één plek te vinden.

Maar wat als je het aantal datasets dat je over je basiskaart heen legt nu nog verder uitbreidt? Een dataset, zoals bijvoorbeeld die met openbare kadastergegevens op een 3D-kaart is mooi, maar een combinatie van meerdere datasets op een realistische 3D-omgeving biedt écht meerwaarde, zeker als er genoeg datasets zijn gekoppeld. Dan kun je met een eenvoudige zoekvraag in beeld krijgen in welke gebouwen bijvoorbeeld jonge gezinnen wonen, of welke buurt juist veel 65-plussers telt. Dat kan urban planning een grote impuls geven.

Analyses uitvoeren met hulp van AI

Het fotorealistische 3D-model van Nederland is nu nog alleen gemaakt van data die is verkregen met behulp van vliegtuigen. Camera-auto’s leggen echter ook heel Nederland al jaren tot in detail vanaf straatniveau vast. Die twee type bronnen zullen in de toekomst aan elkaar worden gekoppeld voor een nog beter 3D product. Dat schept weer talloze mogelijkheden voor de digitale kopie van de gebouwde omgeving.

Als die lucht- en straatdata worden gekoppeld, is het bijvoorbeeld mogelijk om met hulp van AI-tools objecten individueel te herkennen en klikbaar te maken. Van laadpalen tot straatverlichting en van gebouwen tot bomen. Sterker nog, AI-tools moeten die zelf herkennen. Je kunt zo waardevolle analyses uitvoeren, zeker als er genoeg openbare datasets onder liggen. In de toekomst kun je met een paar simpele termen bijvoorbeeld alle laadpalen in een buurt in beeld brengen. Als dat on demand kan voor allerlei objecten, is overzicht krijgen en analyseren een stuk makkelijker en efficiënter dan nu.

Nuttig bij planning evenementen

Neem daarbij als voorbeeld de planning van evenementen. Als je calamiteitenroutes uitstippelt, kun je in een goede digitale tweeling elk hoogteverschil meten. Ook die van drempels en stoepranden. Op een wegenkaart is dat niet te zien, dus is er inspectie ter plekke nodig. Met een goede digitale visualisatie van een (festival)terrein kun je zo’n route op voorhand al beter en veiliger maken. Of zelfs helemaal laten maken door AI. Een goede tool met goede onderliggende data ziet immers geen paaltjes of vluchtheuvels over het hoofd.

Wereldwijd ingezet

Uiteindelijk zal de digitale tweeling omarmd worden door de samenleving. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. De toegevoegde waarde is nu al groot en die zal alleen maar groeien. Zeker als de techniek nog grotere sprongen voorwaarts maakt. Denk aan real-time digital twins waaraan je on demand geodatavragen kunt stellen. Dat is in de basis met technieken van nu al mogelijk, maar heeft nog finetuning nodig. Uiteindelijk zal dat het leven van heel veel mensen een stuk eenvoudiger maken.

Thomas Pelzer is Productmanager 3D bij Cyclomedia.