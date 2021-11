Herindelingsverkiezingen: lokale partijen scoren, lage opkomst

Het CDA en lokale partijen hebben goed gescoord bij de herindelingsverkiezingen die deze week plaatsvonden in elf gemeenten. Dat aantal wordt teruggebracht tot drie. Zo kwam in Purmerend de Stadspartij-Beemster Polder Partij als grootste uit de bus, een lokale fusiepartij.

De PvdA werd tweede in Purmerend, gevolgd door de VVD. De verkiezingen waren nodig omdat de gemeente Beemster vanaf 1 januari 2022 bij Purmerend hoort. In de Noord-Hollandse gemeente nam woensdag minder dan een derde de moeite om te gaan stemmen: 32,4 procent.

‘Het is algemeen bekend dat er bij herindelingsgemeenten moeilijk boven de 35 tot 40 procent opkomt, toch ben ik teleurgesteld. Het is jammer,’ vertelt burgemeester Bijl aan RTV Purmerend. ‘Ik had gehoopt op meer.’

Dijk en Waard

Fusies zorgen daarnaast voor drie nieuwe gemeentenamen in Nederland. Daar werd eveneens gestemd woensdag.

Zo vormen in Noord-Holland Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daar eindigde de Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) bovenaan. Lokaal Dijk en Waard nam de tweede plek in. De VVD werd derde. Het opkomstpercentage was 35,99 procent.

Land van Cuijk

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk. Daar werd het CDA de grootste, met daarachter Team Lokaal en Liberaal LVC. Het opkomstpercentage was 49,51 procent. Dat is nog altijd lager dan de gemiddelde opkomst dan bij de raadsverkiezingen van 2018. Toen bracht bijna 55 procent een stem uit.

Maashorst

Uden en Landerd worden samen gemeente Maashorst. Jong Maashorst heeft daar de meeste stemmen gehaald. Het CDA eindigde op plek twee met daarachter Voor de Dorpen. Het opkomstpercentage in Maashorst was 42,38 procent.

Forum voor Democratie deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee en lijkt volgens lokale media overal een plek in de gemeenteraad te hebben bemachtigd. In zowel Land van Cuijk als Maashorst gaat het om één zetel. In Dijk en Waard behaalt FVD drie zetels en in Purmerend twee zetels.

Niet opnieuw stemmen

Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor die van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 zijn heringedeeld.