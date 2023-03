Zelfstandige stemlocaties voor slechtzienden in 95 gemeenten

De komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking hun stem zelfstandig uitbrengen in 95 gemeenten, op een of meerdere stemlocaties. Dat zijn vijftien gemeenten meer dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar.

‘Het is mooi nieuws, maar het liefst hebben we dat in elke gemeente mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen,’ aldus een medewerker van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Nederland telt zo’n 350.000 slechtzienden. Veel van hen hebben genoeg aan hulpmiddelen die op alle stembureaus aanwezig zijn, zoals een loep. Maar een behoorlijk deel heeft meer nodig.

Zelfstandig stemmen

Op de tientallen stemlocaties kunnen visueel beperkten dit jaar zelfstandig stemmen met hulpmiddelen. Zo heeft de gemeente Amstelveen dit jaar voor het eerst een stembureau met een stemmal. Dat is een mal met voelbare cijfers en braille waar het stembiljet door medewerkers van het stembureau in wordt gelegd. Via een zogenoemde soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijsten staan. Die kan de kiezer dan opzoeken door de gaatjes in de mal te tellen.

Verder zijn op sommige locaties de gleuven waar stembiljetten in moeten omlijnd met felgekleurde tape, zodat ze beter te zien zijn voor slechtzienden en is er duidelijke bewegwijzering op de grond. Ook waterbakken voor blindegeleidenhonden en/of een extra medewerker om mensen te begeleiden naar de aanmeldtafel en het stemhokje, worden genoemd.

Gratis vervoer

Meerdere gemeenten bieden mensen de mogelijkheid om voor de verkiezingen te oefenen met de stemmal, zoals in Venlo en in Sittard-Geleen. In de laatste gemeente is op 15 maart een speciale stemtaxi voor mensen die niet zelfstandig naar het stembureau kunnen komen. Die haalt en brengt ze gratis naar het inclusieve stembureau. Ook de gemeente Helmond biedt gratis vervoer naar stembureaus voor mensen met een beperking.

Staking

Daar zou nog weleens een stormloop op kunnen ontstaan vanwege de geplande staking in het streekvervoer op de dag van de verkiezingen. Sommige mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar een toegankelijk stembureau te gaan, legt een woordvoerder van de Oogvereniging uit. Van de 342 gemeenten hebben er dus 95 een of meer stembureaus met extra hulpmiddelen.

‘Verkiezingen zijn maar op één dag. Je kunt de rit naar een stembureau niet een dag uitstellen. Stel je woont in de gemeente Haarlemmermeer, dan kan het zomaar dat je eerst de hele polder door moet om bij een stembureau te komen met de nodige hulpmiddelen. Dan ben je dus afhankelijk van het ov. Of de gemeente moet iets regelen,’ stelt de woordvoerder.

Een woordvoerder van vakbond FNV zegt dat er nog overleg is over het wel of niet laten doorgaan van de staking op 15 maart. ‘Het heeft onze aandacht, maar we kunnen nog geen garantie geven over wat het gaat worden.’