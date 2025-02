Nieuwe Archiefwet door Tweede Kamer

De Tweede Kamer nam vorige week de nieuwe Archiefwet aan. Decentrale overheden hadden aangedrongen op de wetswijziging, die met oog voor digitalisering de toegankelijkheid en het archiefbeheer van overheidsinformatie regelt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep samen met de provinciale koepelorganisatie IPO en de Unie van Waterschappen op tot het aannemen van de gemoderniseerde Archiefwet: ‘De wet is een belangrijk kader voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en publieke verantwoording aan de inwoner op langere termijn.’

Digitale uitdagingen

De Archiefwet 1995 is nu nog van toepassing op zowel papieren als digitale overheidsinformatie. Veel regels zijn echter nog gericht op het papieren tijdperk. Dit zou de huidige wet niet altijd goed toepasbaar of begrijpelijk maken in de context van digitaal informatiebeheer. Digitaal archiefbeheer is minder eenduidig en het archiveren van digitale informatie ‘brengt nieuwe uitdagingen met zich mee’.

Internet en ICT zijn de moderne ‘pijlers’ onder zowel de interne bedrijfsvoering als de publieke dienstverlening van gemeenten, benadrukt het kabinet in het wetsvoorstel dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. De regering noemt het ‘cruciaal dat overheidsorganisaties hun informatie zorgvuldig beheren en duurzaam toegankelijk houden, zowel voor huidige als voor toekomstige generaties’.

Hulpmiddelen

Om de ambities van de nieuwe Archiefwet te realiseren en verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen, zegt de VNG dat het Rijk moet blijven investeren in uitvoering en innovatie. Zo zou een eenmalige training voor nieuwe archivarissen onvoldoende zijn. De vereniging verwijst naar de toezegging op dit punt van de verantwoordelijke minister Bruins (OCW).

‘Wij laten de overheden hier niet alleen mee worstelen,’ sprak de minister tijdens het Kamerdebat over de nieuwe Archiefwet. ‘We gaan ze actief helpen bij de invoering van deze wet. Daar wordt een implementatieplan voor gemaakt. Samen met de VNG ontwikkelen we praktische hulpmiddelen, handreikingen en andere tools, zodat gemeenten ook precies weten wat er van hen verwacht wordt.’