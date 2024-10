Primeur in Legal AI: GenIA-L lost complexe juridische casussen op

Twee jaar geleden sloot Bluetick zich aan bij Sdu, en sindsdien bouwen zij gestaag verder aan innovatieve oplossingen voor de juridische markt, waarbij cutting-edge AI gecombineerd wordt met de diepgaande juridische kennis van Sdu. AI is inmiddels een modewoord in veel sectoren, en het kan lastig zijn om hype van echte waarde te onderscheiden. Koen Aarns, AI Product Lead bij Sdu, benadrukt: ‘Bij ons draait het niet om beloftes, maar om concrete resultaten die juridische professionals écht verder helpen’.

Eerder dit jaar introduceerde Sdu GenIA-L, het enige AI-product in Nederland dat een uitgebreide basis voor betrouwbaar juridisch onderzoek biedt. Deze toepassing levert niet zomaar antwoord op een onderzoekvraag, maar baseert zich naast openbare wet- en regelgeving ook op actueel artikelsgewijs commentaar, geannoteerde jurisprudentie en uitgebreide vakliteratuur. Er wordt exclusief gebruikgemaakt van geverifieerde bronnen van Sdu en andere juridische uitgevers, beschikbaar in Rechtsorde.

Primeur

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid vormen de kern van GenIA-L, waardoor het een onmisbaar instrument is voor kwalitatief juridisch onderzoek. Vandaag zet Sdu weer een stap vooruit met een nieuwe, krachtige functionaliteit: het beantwoorden van complexe juridische vragen via multi-step reasoning.

Hoe werkt het?

Detectie van een complexe vraag : GenIA-L herkent automatisch wanneer een vraag te complex is voor een simpel antwoord.

: GenIA-L herkent automatisch wanneer een vraag te complex is voor een simpel antwoord. Opsplitsen in deelvragen : De vraag wordt geanalyseerd en opgedeeld in kleinere, overzichtelijke deelvragen.

: De vraag wordt geanalyseerd en opgedeeld in kleinere, overzichtelijke deelvragen. Beantwoorden van de deelvragen : GenIA-L werkt op de achtergrond om elk onderdeel afzonderlijk nauwkeurig te beantwoorden.

: GenIA-L werkt op de achtergrond om elk onderdeel afzonderlijk nauwkeurig te beantwoorden. Formuleren van het eindantwoord : De antwoorden worden samengevoegd tot één helder, coherent geheel.

: De antwoorden worden samengevoegd tot één helder, coherent geheel. Validatie door referenties: Elk antwoord wordt ondersteund door betrouwbare juridische bronnen, zodat je het direct kunt verifiëren.

Multi-step reasoning

Gebruikers kunnen hierdoor nu antwoord krijgen op vragen waarvoor meerdere denkstappen nodig zijn, of die een uitgebreide casusbeschrijving vereisen. Met deze functionaliteit, gebaseerd op multi-step reasoning, is Sdu een stap dichter bij een AI-assistent die zelfstandig complexe vraagstukken kan oplossen. Aarns: ‘Terwijl veel AI-oplossingen grootse beloftes maken, bieden wij iets tastbaars en praktisch: juridische professionals in Nederland krijgen sneller en betrouwbaarder antwoorden op hun complexe vragen’.

