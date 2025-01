‘Meer capaciteit, expertise en geld nodig om te voldoen aan AI-act’

Gemeenten zijn nog onvoldoende toegerust om aan de verplichtingen uit de AI-act te voldoen. Bewustwording van de mogelijkheden en risico’s van Artificial Intelligence (AI of kunstmatige intelligentie) staat nog in de kinderschoenen. Ook zijn gemeenten voor de inventarisatie van systemen afhankelijk van softwareleveranciers. Dat blijkt uit het rapport ‘Digital Decade: AI-verordening’.

Digital Decade is een Europees programma dat de digitale transformatie moet versnellen. Nu en in de nabije toekomst komt hierover veel nieuwe Europese wet- en regelgeving op gemeenten af, aldus de VNG. Zo gaan de eerste plichten uit de Europese AI-act al op 1 februari in.

Uitvoeringsanalyse

Met de uitvoeringsanalyse Digital Decade brengt de VNG in kaart wat de impact van deze Europese wet -en regelgeving op de gemeentelijke uitvoering wordt. De onderzoeken richten zich op samenhang tussen de verschillende wetten. Eventuele problemen in de uitvoering komen zo vroegtijdig boven water. En worden teruggekoppeld aan het Rijk, zo is het idee.

AI-act

De nieuwste uitvoeringsanalyse door Digital Decade is gericht op de AI-verordening (AI-act). Deze laat de gevolgen en het handelingsperspectief zien in relatie tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De analyse bevestigt dat gemeenten nog niet voldoende zijn toegerust om aan de verplichtingen uit de AI-act te voldoen.

Volgens de VNG is he belangrijk dat bewustzijn rondom AI binnen gemeenten het komende jaar gaat toenemen. In het rapport zijn gewenste vervolgacties opgenomen en staat beschreven wat gemeenten nu kunnen doen in de voorbereiding. ‘Maar ook is er meer capaciteit, expertise en geld nodig als gemeenten serieus invulling willen geven aan de verplichtingen uit de AI-verordening. Het financiële ravijnjaar 2026 maakt dit een urgente uitdaging.’

AI-compliance

Een van aangeraden acties is om een AI-compliance officer (AICO) in de gemeente aan te stellen om naleving van de AI-verordening te bevorderen. ‘Afhankelijk van gemeentegrootte is dit een nieuwe rol of zijn het aanvullende taken voor een reeds bestaande rol. AI-compliance is niet alleen een taak voor de AICO. Hier ligt ook een nieuwe taak voor alle professionals die te maken hebben met het gebruik van AI-systemen.’