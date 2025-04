‘Gemeenten niet afrekenen op falen EU-lidstaten’

Als Nederland zijn EU-doelen niet zou halen voor bijvoorbeeld water, bodem of de

hypotheekrenteaftrek, dan mogen lokale overheden hier niet op worden afgerekend. Zij dienen hun financiële middelen in dat geval gewoon te behouden.

Dit schrijft gemeentekoepel de VNG in een paper over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2028-2034 van de Europese Unie: ‘De paper is opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeentelijke netwerken. In dit paper zet de VNG haar standpunten uiteen met betrekking tot het Europese en Nederlandse MFK-denken.’

Plaatsgebonden financiering

‘Lokale overheden mogen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerde sturingsmethode of voor het niet halen van nationale beleidsdoelen,’ luidt een van de opmerkingen bij de Europese begrotingsplannen. Gemeenten hechten aan een ‘gebiedsgerichte’ aanpak met ‘plaatsgebonden financiering’, zo onderstrepen ze.

Als het Rijk de Brusselse doelen niet haalt, ‘dan mogen lokale overheden hier niet op worden afgerekend en dienen zij hun financiële middelen te behouden,’ maakt de VNG duidelijk namens de gemeenten, die in geldnood zitten en het Rijk verantwoordelijk houden. De Europese Commissie zou hier rekening mee moeten houden bij de manier waarop de beleidsprestaties worden gemeten.

Concurrentie en transities

Gemeenten steunen een MFK ‘dat strategisch bijdraagt aan Europese en Nederlandse uitdagingen, zoals het versterken van de concurrentiekracht en sociale, groene en digitale transities, met een eerlijke verdeling van middelen voor lokale overheden’. Zowel de Europese Commissie als de nationale overheid moet er volgens de gemeenten voor zorgen ‘dat lokaal bestemde middelen ook echt lokaal ingezet kunnen worden’.

De VNG stelt: ‘Lokale overheden implementeren op dit moment 70 procent van al het Europees beleid. Als de belangrijkste uitvoerder van dat beleid behoren lokale overheden daarom mee te bepalen welke kaders en condities nodig zijn voor een succesvolle uitvoering van de programma’s.’