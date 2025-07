Vierde rapport Digital Decade: eIDAS 2.0 gepubliceerd

De impact van de eIDAS 2.0-verordening op gemeenten hangt af van nog te maken keuzes door het Rijk. Hoewel gemeenten zich kunnen voorbereiden, wordt aanbevolen pas verder te gaan met de toepassing van de EUDI Wallet wanneer op nationaal niveau de randvoorwaarden zijn ingevuld.

Dit blijkt uit een uitvoeringsanalyse van de VNG.

Wat is eIDAS 2.0?

De eIDAS 2.0-verordening is bedoeld om te garanderen dat burgers, bedrijven en overheden betrouwbaar, veilig en inclusief digitaal kunnen samenwerken. Centraal staat de introductie van de EUDI Wallet: een digitale toepassing waarmee gebruikers zich veilig kunnen identificeren voor online diensten. In deze wallet kunnen persoonlijke en gewaarmerkte gegevens worden opgeslagen en gedeeld. Ook kan er digitaal worden ondertekend bij overheidsinstanties en bedrijven, zowel in Nederland als in andere EU-landen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt een Nederlandse variant van deze digitale wallet. Voor inloggen bij gemeentelijke digitale diensten is het nodig een extra koppelvlak te implementeren. De manier waarop gemeenten de wallet in hun dienstverlening zullen integreren, hangt af van nog te nemen nationale beslissingen over de verstrekking van Persoonsidentificatiegegevens en de vaststelling van authentieke bronnen. De precieze rol van gemeenten hierbij is op dit moment nog niet duidelijk.

Belangrijke randvoorwaarden

Gemeenten kunnen pas starten met het integreren van de EUDI Wallet als er voldoende landelijke dekking is en wanneer duidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden en werkende voorzieningen. Mocht aan gemeenten een rol worden toegekend als verstrekker van Persoonsidentificatiegegevens of als authentieke bron, dan is stabiele financiering, voldoende capaciteit, expertise en tijd voor implementatie noodzakelijk.

Het rapport bevestigt eerdere inzichten dat samenhang in uitvoering essentieel is. Binnenkort verschijnt een position paper waarin de samenhang tussen digitale identiteit, gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden verder wordt uitgewerkt.

Lees het 4e rapport uitvoeringsanalyse Digital Decade: eIDAS 2.0 verordening