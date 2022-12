VNG vernieuwt principes voor de digitale samenleving

De principes voor de digitale samenleving zijn geactualiseerd. De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG gaf er vorige week een klap op. Deze bepalingen geven weer hoe gemeenten zouden moeten omgaan met digitalisering en innovatieve technologie in de openbare ruimte.

Gemeenten hebben met de Principes voor de Digitale Samenleving een gezamenlijk kader voor het omgaan met dilemma’s, die digitalisering soms met zich meebrengt. Denk aan het verzamelen en gebruiken van data voor beleid. De vernieuwde principes stellen democratische besluitvorming centraal en geven ethiek en risico’s een vaste plek geven in de besluitvorming.

Actualisatie

Tijdens de ALV van de VNG stemden leden unaniem in met de vernieuwde versie. Deze volgt op de oorspronkelijke versie uit 2019. Die is onder de loep genomen door gemeenten en heeft na consultatie van inwoners, kennisinstellingen, marktpartijen en belangengroepen een update ondergaan. Dat was na drie jaar al nodig, want digitale ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op.

Denk bijvoorbeeld aan een groeiend aanbod van biometrische technologie, zoals gezichtsherkenning. ‘De mogelijkheden van technologie nemen alsmaar toe, de impact blijft ons verrassen. In positieve zin, maar de inzet van data door de overheid blijkt ook buitengewoon ongewenste gevolgen te kunnen hebben. Genoeg reden om de originele principes aan te scherpen en uit te breiden,’ aldus de VNG.

Houvast

De vernieuwde principes geven de nieuwste inzichten en ambities van gemeenten over de digitale samenleving weer. In het document staan zes principes beschreven, van democratische besluitvorming tot de juridische basis. Ook staat vermeld wat deze inhouden en hoe je ze als gemeente toepast. Verder bieden de principes houvast om ethiek in de organisatie een plek te geven. Daarnaast bevat het document allerlei nuttige praktijkvoorbeelden, instrumenten en toolkits.

‘Prikkelend nieuw startpunt’

Dat gemeenten de principes vaststellen, betekent overigens niet dat zij hier al voor honderd procent aan kunnen voldoen, maar dat zij gezamenlijk de komende jaren hard werken om deze in de praktijk te brengen, zo staat in het document. ‘Deze principes zijn nadrukkelijk niet als eindstation bedoeld, maar als prikkelend nieuw startpunt van het gesprek over onze digitale samenleving,’ stelt de VNG.