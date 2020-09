Amsterdam neemt ‘pijnlijke maatregelen’ door coronacrisis

Amsterdam gaat ‘pijnlijke maatregelen’ nemen om het gat in de begroting dat door de coronacrisis is ontstaan, te dichten. Het gaat om honderden miljoenen euro’s, zo laten de vier coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP weten in een nieuw plan.

De coalitiepartijen presenteerden vandaag een aanpassing van het coalitieakkoord: ‘Samen sterker uit de crisis, een sociaal en duurzaam perspectief voor de stad’. De gemeente zelf krijgt te maken met een forse bezuiniging op het ambtenarenapparaat en de taken die het stadsbestuur als prioriteit had aangemerkt. Dat moet in 2024 een bedrag van ruim 200 miljoen euro opleveren.

De Amsterdammer moet rekenen op een verhoging van de onroerendezaakbelasting tot een totaalbedrag van 35 miljoen euro. Ook parkeren wordt duurder, maar de stadsbewoner wordt daarbij zo veel mogelijk ontzien. De stad hoopt 6,5 miljoen euro meer binnen te halen aan parkeeropbrengsten.

Investeringen

De bezuinigingen en lastenverhogingen maken ruimte voor investeringen om werkgelegenheid te bevorderen en armoede te bestrijden. De partijen streven ernaar de hoofdstedelijke economie minder afhankelijk te maken van massatoerisme, door initiatieven op het gebied van bouwen en beroepsonderwijs. Er komen banenplannen in sectoren als schone energie en duurzaam ondernemen.

Wegen en woningbouw

Extra geld gaat er naar achterstallig onderhoud van wegen, kades en bruggen. Dinsdag nog stortte een oude kademuur in langs de Grimburgwal, vermoedelijk door een ‘sinkhole’. Ook wordt er snel werk gemaakt van woningbouw in het middensegment, om cruciale beroepen als agent, leraar en verpleegkundige meer zicht op betaalbare woonruimte te bieden. Het gaat om zowel koop- als huurhuizen.

Oppositie kritisch

De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad is niet te spreken over het voorstel. Volgens de grootste oppositiepartij VVD deugt het niet dat de lasten voor huizenbezitters, ondernemers en automobilisten omhooggaan. Fractieleider Marianne Poot vindt dat ‘het linkse stadsbestuur op te grote voet heeft geleefd en de financiële reserves heeft uitgeput’ en noemt ‘de greep die nu wordt gedaan uit de erfpachtreserves simpelweg potverteren.’ Ook de Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie is kritisch op de lastenverhogingen voor huiseigenaren, maar is blij dat er niet wordt gekort op kadeherstel.