Graf- en crematiekosten verschillen sterk per gemeente

De graf- en crematiekosten lopen soms flink in de papieren. En de verschillen zijn fors. In Esserveld betalen inwoners 8205 euro voor een gemeentelijk graf, in Losser 827 euro.

Dit blijkt uit jaarlijkse onderzoek van Monuta. De uitvaartorganisatie voert elk jaar het graf- en crematie kostenonderzoek uit. In de eerste drie maanden van 2023 zijn de tarieven van 1.701 begraafplaatsen en ruim 112 crematoria in kaart gebracht. Voor begraafplaatsen gaat het om zowel grafrechten als begraafkosten. Een gemeentelijk particulier graf kost in 2023 gemiddeld 3.519 euro, tegen 3.397 euro in 2022. De gemiddelde grafkosten van alle begraafplaatsen uit het onderzoek stegen ook licht van 3.111 euro naar 3.209 euro. Voor een crematie wordt dit jaar gemiddeld 1.575 euro betaald.

Monumentaal begraven

De gemeentelijke begraafplaats in het Twentse Losser is al langere tijd de goedkoopste van Nederland. Hier kost een graf met een looptijd van 20 jaar 827 euro. De duurste begraafplaats is de gemeentelijke monumentale begraafplaats Esserveld in Groningen. Voor een graf met een looptijd van 30 jaar zijn mensen hier 8.205 euro kwijt. De gemeentelijke begraafplaats Vredehof in Bodegraven neemt de tweede plaats in met 8.110 euro. Opvallend genoeg staan in de top tien van duurste begraafplaatsen drie locaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De kosten worden bepaald door gemeenten en door begraafplaatsen of crematoria zelf. Per locatie zijn er allerlei verschillen in service diedoorwerken in de prijs, aldus Monuta. De lokale kosten van begraafplaatsen en crematoria zijn op te zoeken in de graf- en crematiekostenmeter.

In Zuid-Holland het duurste uit

De prijzen voor begraven of cremeren verschillen niet alleen per gemeente maar ook per provincie. In Zuid-Holland is men het duurste uit voor een graf. Dat kost hier gemiddeld 4.503 euro. Deze provincie staat echter op de achtste plaats als het gaat om de gemiddelde prijs van een crematie. In Overijssel is cremeren juist duur. Dit kost hier gemiddeld 1.828 euro. Maar deze provincie is dan weer een van de goedkoopste voor een graf.