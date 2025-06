Minder aandacht voor duurzaamheid bij overheidsinkoop in 2024

Overheden kunnen bijdragen aan duurzaamheidsdoelen door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit is uitgewerkt in zes MVI-thema’s. Uit het jaarlijkse onderzoek naar de toepassing van MVI-thema’s blijkt dat ze in 2024 minder vaak zijn toegepast dan in 2023. Thema’s die wel werden meegenomen in de inkoopopdracht, werden vooral als minimumeis opgenomen. MVI-thema’s als gunningscriteria kwamen minder vaak voor.

PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken) heeft met de MVI-zelfevaluatietool gemonitord of en hoe aanbestedende diensten maatschappelijke thema’s in 2024 meenamen in hun inkoopopdracht. Het gaat om de volgende thema’s: milieu, klimaat, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie en social return.

Meer Diensten aanbesteed

Als gekeken wordt naar het percentage van de opdrachtwaarde, worden bijna alle MVI-thema’s minder vaak toegepast dan in 2023. De enige uitzondering is diversiteit en inclusie. Een verklaring van de afname kan liggen in het soort aanbestedingen. In 2024 werden er meer Diensten aanbesteed dan Werken en Leveringen. Bij Diensten worden groene thema’s minder vaak meegenomen dan in de andere sectoren. Social return wordt in alle sectoren relatief vaak uitgevraagd.

Niet vrijblijvend, maar geen volledige borging

Bij de grotere inkoopopdrachten wordt er meestal minimaal één MVI-thema uitgevraagd. De onderzoekers leiden hieruit af dat MVI niet meer als vrijblijvend wordt beschouwd. Tegelijkertijd wordt het bij kleinere opdrachten vaak nog helemaal niet meegenomen. Daarnaast zijn er relatief weinig aanbestedingen waarop meerdere thema’s worden toegepast. Dit duidt erop dat MVI nog niet volledig is geborgd.

Bij Europese aanbestedingen ligt de toepassing van het aantal MVI-thema’s overigens 30% hoger dan bij onderhandse of nationale aanbestedingen. De onderzoekers denken dat dit komt door een hogere motivatie voor MVI bij een grotere en meer zichtbare aankoop.

Er zijn verschillende tools beschikbaar om MVI-thema’s te verwerken in aanbestedingen. Veelgebruikte tools zijn de bouwblokkenmethode, de MVI-criteria tool en de CO2 Prestatieladder. Verschillende sectoren hebben hierin verschillende voorkeuren. In aanbestedingen waarbij deze tools worden gebruikt, worden er meer MVI-thema’s meegenomen dan in vergelijkbare aanbestedingen zonder de tools. De thema’s worden bij het gebruik van sommige tools ook dieper uitgewerkt, in verschillende MVI-criteria en eisen.