Gemeenten maken weinig gebruik van Wet Bibob bij zorgfraude

Zorgfraude kost Nederland naar schatting 10 miljard euro per jaar. Steeds vaker dringt de georganiseerde criminaliteit door in de zorgsector. Toch maken gemeenten weinig gebruik van de Wet Bibob, een instrument dat sinds vijf jaar toepasbaar is op de zorg.

Dit schrijft Follow the Money. De wet Bibob stelt overheden in staat om aanvragers en houders van vergunningen en subsidies te screenen om te voorkomen dat geld, vergunningen of subsidies in criminele handen terechtkomen. Bestuurders en ambtenaren zouden zich onvoldoende toegerust voelen om Bibob-onderzoeken goed uit te voeren, mede vanwege de juridische complexiteit.

Politie en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de toenemende infiltratie van criminelen in de zorg. Het Openbaar Ministerie schat de schade door zorgfraude op ongeveer evenveel als de Nederlandse cocaïnehandel. Justitie erkent dat het probleem inmiddels zo omvangrijk is dat het nauwelijks nog te bestrijden is zonder extra inzet.

Ondanks deze cijfers blijkt het gebruik van Bibob niet alleen in de zorg laag. Landelijk daalt het aantal Bibob-aanvragen van overheidsinstanties. Het Landelijk Bureau Bibob geeft drie soorten adviezen: ernstig gevaar, mindere mate van gevaar of geen gevaar. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente.

Landelijk register

Gemeenten kunnen sinds 2022 hun onderzoeksresultaten en Bureau-adviezen opnemen in het landelijke Bibobregister, dat door meer dan 350 bestuursorganen geraadpleegd kan worden. Zo moet ‘shoppen’ door criminelen bij verschillende gemeenten worden tegengegaan.

Toch blijft het aantal registraties laag: tot eind vorig jaar stonden er 129 meldingen van ‘gevaar’ uit gemeentelijke onderzoeken in, tegenover 1.536 vanuit het Landelijk Bureau. Ook zijn er 139 gevallen geregistreerd waarbij ondernemers zich terugtrokken zodra Bibob werd ingezet.

Bibob-screening  is zwaar juridisch werk. Gemeenten moeten besluiten uiterst zorgvuldig onderbouwen, omdat deze vaak fel juridisch worden aangevochten. Dreigingen met hoge schadeclaims, soms tot 20 miljoen euro, maken de drempel nog hoger. Zonder voldoende juridische expertise en wilskracht blijven gemeenten huiverig, waardoor criminelen relatief vrij spel houden in de zorg.

