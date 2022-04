Pangea helpt nieuwkomers ondernemen

Voor nieuwkomers met een ondernemersgeest blijkt het in Nederland lastig een eigen bedrijf op te zetten. Pangea Coöperaties helpt ze via een sociale coöperatie aan structurele omzet en organiseert trainingen over regelgeving, communicatie en het opbouwen van een netwerk. De gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn enthousiast.

‘Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap,’ zegt Marcel Keyser, een van de oprichters van Pangea. ‘Dat geldt ook voor nieuwkomers. Om de kans op succes te vergroten, komen daarom alleen mensen in aanmerking voor deelname aan een lokale sociale coöperatie van Pangea, als ze ervaring als ondernemer hebben opgedaan in hun land van herkomst. Of als ze uit een ondernemersfamilie komen.’

Een mooi voorbeeld hiervan is Nabil Al-Fuhidy uit Jemen. Zijn eerste handelsactiviteiten bestonden uit het in- en verkopen van kleding die hij zelf uit China ging halen. Vanuit Jemen is Al-Fuhidy bij het uitbreken van de oorlog eerst gevlucht naar Saoedi-Arabië, waar hij als handelsagent aan de slag ging. Hij ontwikkelde er een groot netwerk, dat hem nu heel goed van pas komt in zijn nieuwe Nederlandse bedrijf, waarbij hij import en export organiseert tussen Nederland en het Midden-Oosten.

Sociale Coöperatie

Samenwerking met gemeenten

Pangea doet dit niet alleen, de organisatie heeft de medewerking van gemeenten nodig. Die betalen normaal gesproken 3.000 euro voor het re-integratietraject van een nieuwkomer. De bijdrage die Pangea aan gemeenten vraagt om de startende ondernemers te begeleiden bedraagt het dubbele voor een traject van twaalf maanden. ‘Dat schrikt misschien een enkele gemeente af,’ zegt Keyser. ‘Maar voor dat bedrag wordt met de ondernemers gewerkt aan een solide bedrijfsvoering en daarmee aan een duurzame uitstroom uit de bijstand.’

Geld vormt volgens hem voor de meeste gemeenten dan ook geen struikelblok. ‘Ons programma wordt overal ontvangen als een onderscheidend idee. Wel werken gemeenten soms al samen met een andere partij die ondernemers begeleidt of liggen er teveel andere zaken op hun bordje.’ Dat geldt niet voor Alkmaar en voor Dijk en Waard, die direct enthousiast waren. Alkmaar heeft nu de eerste sociale coöperatie van Pangea. Daar zijn nu tien startende ondernemers bij aangesloten.’

Inmiddels is Pangea met elf gemeenten in gesprek, waaronder Zwolle en een aantal plaatsen in Zuid-Holland. ‘Ook zijn de eerste lijntjes uitgezet naar Amsterdam en Rotterdam.’

