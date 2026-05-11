Verzoek (langere) zondagsopening van zeven supermarkten terecht afgewezen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft onlangs geoordeeld dat de verzoeken van zeven supermarkten om op zondag (langer) open te mogen, terecht zijn afgewezen.

In art. 2 lid 1, aanhef en onder a, Winkeltijdenwet is bepaald dat het verboden is een winkel op zondag open te hebben. Gemeenten mogen een ontheffing verlenen van dit verbod (art. 3 lid 1 Winkeltijdenwet). De gemeenteraad moet dan wel de bevoegdheid daarvoor aan het college van burgemeester en wethouders hebben gegeven (art. 3 lid 2 Winkeltijdenwet).

Zeven supermarkten uit verschillende gemeenten hebben bij hun gemeente een verzoek ingediend om ontheffing van het verbod. De gemeenten hebben die verzoeken afgewezen omdat zij niet de bevoegdheid hebben gekregen om zo’n ontheffing te verlenen. De supermarkten zijn het niet met de afwijzingen eens. Ze hebben een beroep gedaan op de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) die onder andere gaat over het recht op vrijheid van vestiging. Volgens de supermarkten is het beperken van de openingstijden een kwantitatieve beperking in de zin van de Dienstenrichtlijn. Het brengt namelijk met zich mee dat het winkeloppervlak van de supermarkten op (bepaalde tijden op) zondag niet beschikbaar is voor het publiek. Het winkeloppervlak wordt zo beperkt, aldus de supermarkten.

Geen kwantitatieve beperking

dat het verbod om op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben geen kwantitatieve beperking is. Uit de rechtspraak en de interpretaties van de Europese Commissie blijkt dat kwantitatieve beperkingen regels zijn die het aantal dienstverleners op een bepaalde locatie beperken of regels stellen over de spreiding ervan, op basis van bevolkingsomvang of minimumafstand tussen de dienstverleners. Bijvoorbeeld door een maximaal vloeroppervlakte voor winkels of minimumafstanden tussen horecazaken voor te schrijven. Omdat de beperking van de openingstijden geen kwantitatieve beperking is, komt het CBb niet toe aan een toetsing van het wettelijk verbod uit de Winkeltijdenwet aan de Dienstenrichtlijn. De gemeenten hebben de verzoeken om ontheffing van de supermarkten terecht afgewezen.