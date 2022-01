Den Haag organiseert Week van de Digitale Ethiek

Van debat tot stadswandeling: de gemeente Den Haag organiseert binnenkort een week waarin digitale ethiek centraal staat. Veel aandacht gaat uit naar het beschermen van persoonlijke gegevens op internet.

In de Hofstad vindt van 24 tot en met 28 januari 2022 de Week van de Digitale Ethiek plaats. Tijdens deze week wordt veel kennis verstrekt aan mensen die meer willen weten over dit onderwerp, van inwoner tot beleidsmaker.

Relatie burger en digitale overheid

De bescherming van persoonlijke gegevens op internet en de relatie tussen burger en digitale overheid, zijn de centrale thema’s. ‘Digitale ethiek betekent op een veilige en fatsoenlijke manier omgaan met gegevens op internet, zoals e-mailadressen, bankrekeningnummers of huisadressen. Daarnaast houdt digitale ethiek in dat gegevens goed worden beschermd en dat bedrijven niet om gegevens vragen die ze niet nodig hebben,’ aldus de gemeente.

Op het programma

De themaweek krijgt gestalte via workshops, debatten, kennisgesprekken, stadswandelingen en tentoonstellingen. Deelnemers krijgen tijdens de ‘digitale week’ informatie over onderwerpen zoals digitale grondrechten, relatie van de burgers met een digitale overheid, ethische dilemma’s, en het verbeteren van de digitale dienstverlening door gebruik te maken van digitale identiteiten.

Dag van de Privacy

De gemeente organiseert de week samen met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en organisaties als You are Your profile Foundation, Wish Will Way Foundation en Waag. Volgende week vrijdag, 28 januari, valt dit samen met de Europese Dag van de Privacy. Partners van de gemeente Den Haag houden dan verschillende sessies. Zo wordt antwoord gegeven op de vraag hoe gemeenten binnen hun datahonger moeten omgaan met persoonlijke gegevens van inwoners.

Zo hack je een stad

Den Haag heeft overigens ook de traditie om hackers in te zetten voor het verhogen van de digitale weerbaarheid. Dat heeft de afgelopen jaren veel inzichten opgeleverd, die onlangs zijn gebundeld. Jeroen Schipper is Chief Information Security Officer (CISO) bij de gemeente en verantwoordelijk voor het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Haagse data- en ICT-systemen. In dit artikel legt hij uit wat de hack-wedstrijd de stad oplevert.