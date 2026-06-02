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Nieuws voor gemeenten

Rechtbank Limburg start pilot met digitaal procederen bestuursrecht

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Vanaf 1 juni 2026 kunnen burgers, bedrijven, bestuursorganen en gemachtigden bij de rechtbank Limburg digitaal procederen in zaken binnen het algemeen bestuursrecht.

Het digitale procederen is mogelijk voor uiteenlopende bestuursrechtelijke geschillen, waaronder zaken op grond van de Omgevingswet en de Gemeentewet. Ook procedures over toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, vallen onder de pilot.

Toegang via Mijn Rechtspraak

Voor het digitaal voeren van procedures maakt de Rechtspraak gebruik van het webportaal Mijn Rechtspraak. Burgers kunnen inloggen met DigiD, terwijl organisaties en andere juridische professionals toegang krijgen via eHerkenning. Advocaten kunnen gebruikmaken van hun Advocatenpas.

Digitaal procederen biedt een snelle en eenvoudige toegang tot juridische procedures. Via het portaal kunnen gebruikers documenten indienen, processtukken raadplegen en de voortgang van hun zaak volgen.

Onderdeel van bredere digitalisering

De pilot maakt deel uit van de bredere digitaliseringsagenda van de Rechtspraak. In de komende jaren werkt de Rechtspraak aan een verdere uitbreiding van digitale dienstverlening binnen zowel het bestuursrecht als het civiele recht.

Veelgestelde vragen digitaal procederen

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