Risico op schijnzelfstandigheid bij gemeenten

Gemeenten kunnen te maken krijgen met schijnzelfstandigheid doordat zij dezelfde functies zowel aan zzp’ers als aan gedetacheerden aanbieden.

Dit hybride model – waarbij een functie of opdracht als loondienst of als zelfstandige kan worden uitgevoerd – wordt in sommige gemeenten toegepast schrijft het FD. Het biedt flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar vergroot ook het risico dat zzp’ers niet aan de wettelijke eisen voor ondernemerschap voldoen, en feitelijk als werknemer moeten worden aangemerkt. Vooral kleine gemeenten blijken vaak sterk op zzp’ers te leunen, mede door arbeidsmarktkrapte en ziekteverzuim.​

Naheffingen

Vakbonden FNV en CNV waarschuwen dat deze constructies kunnen leiden tot flinke naheffingen en boetes, omdat schijnzelfstandigheid sinds dit jaar actief wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. De procedure is aangescherpt na het verlopen van een lange overgangsfase, en gemeenten die zzp’ers inhuren voor reguliere werkzaamheden ‘onder leiding en toezicht’ lopen het risico op correcties en omzetten naar dienstverbanden. In de gemeente Huizen zijn vanwege dit risico contracten stopgezet of omgezet naar loondienst, en is een strakkere werkwijze ingevoerd. Externe bureaus screenen zzp’ers regelmatig om te bepalen of er aan fiscale eisen voor ondernemerschap wordt voldaan.​

Volgens recente jurisprudentie, waaronder een uitspraak van de Hoge Raad, kan hetzelfde werk onder bepaalde voorwaarden zowel door zelfstandigen als door medewerkers in loondienst worden uitgevoerd. Doorslaggevende criteria zijn onder meer het hebben van meerdere opdrachtgevers, de mate van inbedding binnen de organisatie en zelfstandige bedrijfsvoering tussen opdrachten door. De Belastingdienst laat in een schriftelijke reactie aan het FD weten bij controles geen onderscheid te maken tussen opdrachtgevers in de publieke of in de commerciële sector.