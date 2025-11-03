Nieuwe toets spoort discriminatie op binnen organisaties

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme heeft een nieuwe discriminatietoets gelanceerd om publieke organisaties te helpen bij het opsporen, voorkomen en aanpakken van discriminatie binnen hun eigen organisatie.

Het is voor het eerst dat de overheid een concreet hulpmiddel aanbiedt waarmee gemeenten, publieke dienstverleners en andere overheidsorganisaties hun eigen beleid en handelen kritisch kunnen doorlichten op mogelijke vormen van discriminatie en racisme.

De discriminatietoets bestaat uit praktijkgerichte vragen en opdrachten, en is ontwikkeld na pilottrajecten bij onder andere de douane en de gemeente Arnhem. Via een reeks bijeenkomsten en zelfevaluaties krijgen organisaties inzicht in waar risico’s op discriminatie schuilen in bijvoorbeeld controles of toewijzingsprocedures. De douane onderzocht bijvoorbeeld op basis van welke afwegingsnormen mensen op Schiphol uit de rij worden gehaald. Ook bleek uit het gebruik door de gemeente Arnhem dat te veel beleidsvrijheid voor ambtenaren onbedoeld kan leiden tot ongelijke behandeling, waarna de afdeling werd aangepast. ​

Voorzitter Joyce Sylvester van de Staatscommissie benadrukt dat het doel is om organisaties proactief te laten handelen: discriminatie bestrijden gaat verder dan reageren op klachten, het begint bij het voorkomen van ongelijke behandeling in processen en beleid. De toets stimuleert daarnaast het interne gesprek: medewerkers worden zich bewuster van hun handelen en de impact daarvan op collega’s en burgers. “Als discriminatie plaatsvindt hebben mensen daar heel veel problemen mee. Het kost de samenleving handen vol met geld” volgens Sylvester.

​Ernstig en schadelijk

Aanleiding voor deze ontwikkeling is het groeiende besef dat discriminatie bij de overheid, ook wanneer deze niet opzettelijk gebeurt, ernstig en schadelijk is. De staatscommissie is in het leven geroepen na het toeslagenschandaal en onderzoekt discriminatie en etnisch profileren in alle sectoren. In haar rol informeert en adviseert de commissie overheden om beleid en regelgeving structureel te verbeteren. De commissie hoopt dat het gebruik van de discriminatietoets standaard wordt, zoals al het geval is in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Ierland.​

Zo bleek uit een gezamenlijke studie van Nederlandse universiteiten dat bijvoorbeeld rechters na het overlijden van advocaat Derk Wiersum onbewust strengere straffen oplegden aan verdachten met een Marokkaanse achtergrond. Gemiddeld resulteerde dit in 71 procent hogere straffen, wat laat zien dat institutionele vooringenomenheid diepgeworteld en hardnekkig kan zijn.

De eerste tien organisaties zijn inmiddels aan de slag met de toets.