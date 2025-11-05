Gemeente.nu

Gemeenten worstelen met opvang overlastgevers

Gemeenten proberen plek te vinden voor mensen met ernstige overlast of verward gedrag, onder andere via het concept Skaeve Huse: eenvoudige huisjes aan de rand van een stad of dorp. Dit stuit echter vaak op weerstand van omwonenden.

Deze woonvorm is specifiek opgezet voor mensen die door psychische problematiek, verslaving of verzameldrang in reguliere wijken niet te handhaven zijn en vaak zelfs uit huis zijn gezet. In deze huisjes, vaak gelegen op een prikkelarme locatie met toezicht overdag, kunnen zij tot rust komen en wordt de overlast voor anderen verminderd.

Vaak bezwaar omwonenden

Toch blijkt het realiseren van nieuwe Skaeve Huse lastig. Uit een inventarisatie van Nieuwsuur blijkt dat zeker 23 gemeenten plannen hebben, maar bijna overal is sprake van stevige weerstand onder omwonenden. Bezwaar speelt vaak bij nieuwe locaties, bijvoorbeeld in Amersfoort, waar bewoners bang zijn voor de impact op hun buurt en recreatiegebied.

Ook in Groningen stuitte de gemeente op bezwaren van omwonenden. De gemeente Groningen wil een tijdelijke Skaeve Huse-locatie voor negen kwetsbare mensen met psychiatrische en/of justitiële achtergrond, vaak met een verslaving realiseren. Ondanks bezwaren en lopende procedures, zet de gemeente het project door.

Volgens professionals uit de GGZ en woningcorporaties blijkt uit de praktijk én evaluaties dat de overlast meestal juist afneemt en bewoners met begeleiding beter functioneren. Uit eerdere experimenten bleek dat prikkelarme woonvormen zoals deze bijdragen aan rustiger gedrag en minder problemen voor de buurt. Dat het mis kan gaan, bleek vorig jaar toen een bewoner van een Skaeve Huse in Heerlen een hulpverlener doodstak.

Het concept staat geregeld op de agenda: de Tweede Kamer steunde recent een motie voor landelijke coördinatie, maar deze is (nog) niet uitgewerkt. GGZ-voorzitter Peetoom waarschuwt dat het huidige tempo niet volstaat om aan de groeiende vraag te voldoen—Nederland telt inmiddels circa honderd Skaeve Huse, terwijl duizenden plekken nodig zijn.

