Groningse jongeren vaker mentale klachten door aardbevingsschade

Jongeren die opgroeien in huizen met aardbevingsschade kampen vaker met mentale klachten. De schade aan woningen zorgt bovendien voor meer schoolverzuim en minder vertrouwen in de toekomst.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Nivel. De studie laat zien dat het vooral de gevolgen van schade zijn, niet de aardbevingen zelf, die het verschil maken. Scholieren die een beving meemaakten zonder schade, verschilden namelijk nauwelijks in gezondheid van hun niet-getroffen leeftijdsgenoten.

Vragenlijst

De studie is gebaseerd op gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit is een vragenlijst die GGD’s elke vier jaar verspreiden onder scholieren in de tweede en vierde klas van de middelbare school. Bij de Gezondheidsmonitor Jeugd is er ook ruimte voor de lokale GGD’s om eigen vragen te stellen. In Groningen is die ruimte gebruikt voor vragen over de gaswinning, meldt het NRC.

Het onderzoek vergelijkt de antwoorden van meer dan 7000 leerlingen uit 2023 met die van 5000 leerlingen uit 2019.

Afname in gezondheid

Uit de vragenlijst blijkt dat jongeren die schade ervoeren aan hun huis, in 2023 significant slechter scoren op mentale en algemene gezondheid dan hun leeftijdsgenoten zonder deze schade. Ze hebben vaker last van suïcidegedachten, hebben minder vertrouwen in de toekomst en spijbelen meer. Ook komen slaap- en concentratieproblemen vaker voor en leveren de aardbevingen stress op bij ouders, onder meer door de langdurige schadeprocedures. Dit heeft ook invloed op het gezinsleven.

In 2019 waren er nog nauwelijks verschillen aan te wijzen tussen jongeren met en zonder aardbevingsschade. Dit laat een duidelijke afname zien in de gezondheid van de getroffen jongeren sinds 2019.

Aandacht en ondersteuning

De onderzoekers sluiten het rapport af met de boodschap dat blijvende aandacht en ondersteuning nodig is om te voorkomen dat jongeren blijvende schade oplopen in hun gezondheid en toekomstperspectief. Hoewel de gaswinning in Groningen inmiddels is gestopt, zullen de schade en afhandeling nog langere tijd doorwerken op de gezondheid en het welzijn van de jongere generatie.