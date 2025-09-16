BZK richt zich in 2026 op sterker bestuur, herstel Groningen en digitale vooruitgang

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet in 2026 in op een overheid die betrokken, betrouwbaar en slagvaardig is.

Op het gebied van democratie en openbaar bestuur ligt de nadruk op het terugwinnen van vertrouwen in de overheid, het bevorderen van openheid en actieve informatievoorziening. Gemeenten zullen vaker betrokken zijn bij overleg over beleidshardheden en verbeteringen in de uitvoering. Daarbij krijgen zij een rol in samenwerking rondom het beschermen van de democratische rechtsstaat, het delen van informatie en het weerbaarder maken van het lokaal bestuur tegen desinformatie, ondermijning en bedreigingen aan het adres van politici en ambtenaren.

Jeugdzorg

Met betrekking tot jeugdzorg is er in 2026 € 728 miljoen beschikbaar, conform het advies van de commissie Van Ark. Dit geld mogen gemeenten inzetten voor het dekken van tekorten over 2023 en 2024, met extra aandacht voor de transformatie van jeugdhulp. Verder ontvangen gemeenten eenmalig € 60 miljoen om de vervroegde Tweede Kamerverkiezing te organiseren; dit is aanvullend op de structurele bijdrage via het Gemeentefonds.

Als het gaat om het versterken van Groningen en Drenthe, krijgen gemeenten te maken met forse Rijksinvesteringen voor schadeherstel, woningverduurzaming, en sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Voor 2026 is hiervoor € 2,5 miljard gereserveerd, waarvan ruim € 60 miljoen naar de Sociale Agenda gaat, gericht op onder meer jongeren en armoedebestrijding.

Voor de Caribische delen van het Koninkrijk zet BZK in op bestuurlijke samenwerking, versterking van eilandsbesturen en investeringen in infrastructuur, economie en rechtsstaat – ook via bijdragen aan lokale projecten en via het openstellen van rijksregelingen voor MKB-kredieten.

Digitalisering

Digitalisering krijgt extra aandacht, zowel bij het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening als bij het verhogen van digitale weerbaarheid. De uitrol van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) richt zich onder meer op gezamenlijke investeringen in overheidsclouds, datadeling, AI, digitale vaardigheden en het verminderen van afhankelijkheid van grote techbedrijven. Gemeenten zijn belangrijk bij de modernisering en bescherming van de digitale infrastructuur voor hun lokale samenleving, en worden uitdrukkelijk als samenwerkingspartner gezien in de landelijke digitaliseringsaanpak.