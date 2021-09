Burgemeesters enthousiast over horecacheckpoints

Foto: Horecacheckpoint, gemeente Breda

Burgemeesters zijn enthousiast over experimenten met horecacheckpoints, waar mensen op eenmalig vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB) een polsbandje krijgen dat toegang geeft tot de plaatselijke horeca. Het kabinet ziet hier ook wel wat in, maar wil een systeem dat overal hetzelfde werkt en te handhaven is.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad overlegden gisteren met demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het eerste weekend waarin met het CTB werd gewerkt. Volgens veel horecaondernemers zou het controleren van het coronatoegangsbewijs te veel tijd kosten. Zij vinden het niet hun taak om als handhaver op te treden.

Polsbandje

In onder meer Breda was afgelopen weekend een alternatief bedacht: mensen konden bij een controlepunt in de stad hun QR-code laten scannen, waarna ze een polsbandje kregen. Daarmee konden ze vervolgens horecagelegenheden in, zonder dat ondernemers elke keer codes moesten scannen. Alkmaar gebruikte in plaats van een polsbandje een watervaste stempel bij een centraal QR-Checkpoint.

Elke dag andere kleur

Andere burgemeesters hebben ook oren naar zo’n systeem, bleek tijdens het Veiligheidsberaad. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil snel met meer informatie komen over de gewenste aanpak. Er moet bijvoorbeeld elke dag een andere kleur bandje komen, aangezien een negatieve test maar 24 uur geldig is. Ook moet het alsnog mogelijk zijn steekproefsgewijs controles uit te voeren.

Horeca houdt kritiek

Het Veiligheidsberaad was voor het overleg gisteren positief over de invoering en naleving van het coronatoegangsbewijs. Ook de grote steden Amsterdam en Rotterdam spreken over een goed verlopen weekend zonder excessen of problemen. Beide gemeenten zeggen dat er goed overleg is tussen de gemeenten en horecaondernemers over de controles.

‘Het weekend met de coronapas is over het algemeen rustig verlopen,’ aldus ook Koninklijke Horeca Nederland. ‘Er waren weinig problemen of incidenten. Wel waren er hier en daar discussies aan de deur met gasten, maar hier zijn ondernemers goed mee omgegaan.’

Dat betekent nog niet dat de KHN achter de maatregel staat. ‘Met de invoering van het coronatoegangsbewijs worden horecaondernemers ongevraagd het middelpunt van een maatschappelijke discussie met alle gevolgen van dien: bedreigingen, annuleringen, omzetproblemen, en extra personeelskosten.’

Veganistisch verzet

In Utrecht leidde het CTB tot problemen. De gemeente sloot maandag restaurant Waku Waku, omdat de ondernemers uit principe niet wilden controleren op coronatoegangsbewijzen. Om de restauranteigenaren te steunen stonden dinsdagavond zeker driehonderd demonstranten op de stoep voor het veganistische restaurant.

Het was zo druk dat de menigte ook op de busbaan stond. Burgemeester Sharon Dijksma riep vergeefs op naar het nabijgelegen Vredenburgplein te gaan, omdat daar meer ruimte is. Hieraan werd geen gehoor gegeven. Rond 23.00 uur was iedereen weer vertrokken. De politie hoefde niet in te grijpen.

Niet zwichten

Hoewel Waku Waku op last van de gemeente was gesloten, opende het alsnog een afhaalloket. Vanuit de deuropening verkocht het restaurant drankjes. ‘De omzet valt daarmee niet te compenseren, maar het is een signaal dat de eigenaren willen uitdragen: dat zij niet zullen zwichten voor dit beleid. We hopen dat hier iedere dag mensen zullen blijven komen,’ aldus een woordvoerder.

De gemeente en de ondernemer hebben met elkaar gesproken. Dijksma zei nadien dat het restaurant dicht is en blijft. ‘Dat betekent dat er vanaf heden in het restaurant geen gasten meer worden bediend.’

Waku Waku legt zich niet bij die beslissing neer en is naar de rechter gestapt. De rechtbank Utrecht behandelt de zaak donderdag om 10.00 uur. De zitting is via een livestream te volgen.