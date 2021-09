Goed voorbeeld – Rijssen-Holten is MKB-vriendelijkste gemeente

De gemeente Rijssen-Holten is opnieuw uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Een titel om trots op te zijn, zeker als je die voor de derde keer verovert. Wat is het geheim?

De Overijsselse gemeente ging er dit jaar opnieuw vandoor met de eerste plek in deze tweejaarlijkse verkiezing van MKB-Nederland. Het onderzoek richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers over het ondernemersklimaat in hun eigen gemeente, het imago buiten de gemeentegrenzen, de gemeentelijke communicatie en beleid en de gevoelswaarde van lokale lasten.

Rijssen-Holten scoort in 2020 gemiddeld een 7,9 en doet het vooral heel goed als het gaat om het contact met de ondernemers, tevredenheid en lokale lasten. In 2018/2019 won de gemeente voor de tweede keer met een gemiddelde score van 8,1. Wat valt er te leren van Rijssen-Holten? We vroegen het aan Bert Tijhof, wethouder economie.

Hoe voelt dat, voor de derde keer deze eretitel winnen?

‘Kijk, dat zijn prachtige resultaten natuurlijk. We zijn er hartstikke trots op. Maar of je nu nummer een of nummer vijf op de lijst bent, uiteindelijk gaat het er om dat je ondernemersvriendelijk bent. Dat je als organisatie werkt aan de relatie met je ondernemers. Het worden van de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland is geen doel op zich.’

Wat doet Rijssen-Holten beter dan anderen?

‘Het mooie is dat we op alle uitgevraagde subgroepen hoog scoren. Hierdoor komen we gemiddeld gezien ook heel hoog uit. Dat bewijst volgens mij dat we goed bezig zijn met ons ondernemersbeleid en met het inbedden hiervan in de hele gemeentelijke organisatie. Belangrijk om daar een balans in te vinden. Daar zijn we goed in geslaagd, denk ik.’

Welke rol spelen ondernemers in lokaal beleid?

‘Ruimtelijke ordening, economische terreinen en verkeersveiligheid: ondernemers zijn gesprekspartners voor veel verschillende beleidsonderdelen. Ze worden altijd bij beleidswijzigingen betrokken omdat ze vrijwel overal grote belangen bij hebben. Dit was ook een van onze leerpunten. Een tijd terug lanceerden we een plan voor de energietransitie, maar daar herkende de samenleving zich niet goed in. Toen stonden de ondernemers op: ‘Kunnen we die kar niet samen trekken?’ We schoven alles aan de kant en begonnen opnieuw, nu met een traject om samen die energieplannen te maken en -doelen te halen. Vaak is het de overheid die de voorzet geeft. Landelijk gezien zie je dat de overheid wat meer op afstand staat van burgers, verenigingen en ondernemers. Terwijl de samenleving juíst vraagt om mee te doen en denken, om betrokken te zijn. We investeren daarom in een goede relatie met ondernemers, zowel met het MKB, grote bedrijven als met verenigingen.’

Hoe faciliteert de gemeente dit?

We hebben twee accountmanagers, een wat meer gericht op bedrijventerreinen, de ander op de middenstand. Zij zijn directe aanspreekpunten en hebben ook wekelijks contact met ondernemersverenigingen. Er zijn ook structurele bestuursoverleggen en vaste contactmomenten. Ook met de businessclubs waar we over de vloer komen. Soms zitten we met het hele college aan tafel met zo’n bestuur. Dat zijn heel open gesprekken over alle ins- en outs en de vraagtekens die zij hebben.’

Wat is het geheim van jullie goede relatie met ondernemers?

‘We zeggen weleens: het moet in je genen zitten om met elkaar samen te willen werken. Hier gaat dat eigenlijk heel natuurlijk. Een voorbeeld? Onderwijs. We hebben een aantal bedrijfsscholen, bedrijven in de gemeenten leiden studenten samen op. Het lijkt erop dat dit bijna nergens anders lukt, niemand wil toekomstige arbeidskrachten voor een concullega opleiden. Terwijl het bij ons een groot succes is om met elkaar werk te maken van onze arbeidsmarkt. We weten allemaal dat je het alleen niet redt. Die manier van werken typeert de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Er zijn heel korte lijntjes en een open, toegankelijke bestuurscultuur. Het is niet zo dat als je de gemeente belt, je pas na 28 kanalen uitkomt bij een secretariaat. Als ondernemers mij willen spreken, hebben ze mijn nummer en bellen ze rechtstreeks naar mij.’

Had de coronacrisis nog invloed?

’Overal in het land zag je in coronatijd dat er meer aandacht was voor ondernemers. Bij ons ook. We hebben echt wel een been bij moeten trekken op communicatie. Het was wekelijks een ander verhaal, een nieuw bericht uit Den Haag. Soms kon je het goed uitleggen, soms lastiger. Aan het openhouden van de communicatielijnen hebben we veel aandacht besteed. Dit zag je inderdaad terug in de rapportage.’

Nog tips voor andere gemeenten?

‘Vergeet dat er elke twee jaar een ranking is. Kijk samen met ondernemers op welke punten verbeteringen mogelijk zijn en stel hiervoor een langetermijnplan op. Zorg dat je dit inbedt in de organisatie en de structuur die je met ondernemers opbouwt. Zo ontstaat een werkwijze waarmee je met elkaar de toekomst in kunt. Dan zal je zien dat de resultaten op de ranglijst vanzelf komen.’

Wint Rijssen-Holten over twee jaar opnieuw?

‘Wij doen in ieder geval weer mee. Het is aan de rest van de gemeenten om te laten zien dat ze ook ondernemersvriendelijk zijn. Waar we ook op die lijst komen, ik verwacht niet dat we ineens gaan kelderen. Maar ik gun het andere gemeenten van harte om eens eerste te worden en ook zo in het zonnetje gezet te worden.’