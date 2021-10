Uitgaanspubliek maakt veelvuldig gebruik van polsbandjes

Het uitgaanspubliek in een aantal steden heeft afgelopen weekend veelvuldig polsbandjes gebruikt om toegang te krijgen tot restaurants en cafés. Onder meer in Breda, Leiden en Zwolle vonden de bandjes gretig aftrek. Het kabinet is akkoord met het bijbehorende systeem van ‘coronacheckpoints’ dat steeds meer gemeenten invoeren.

Bezoekers krijgen een bandje nadat ze hun coronatoegangsbewijs hebben laten zien. Het is de bedoeling dat de polsbandjes het voor eigenaren van horecagelegenheden makkelijker maken om te controleren wie naar binnen mogen, zodat er geen lange rijen bij de deuren ontstaan. Wie geen polsbandje draagt, kan naar binnen na het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app.

Horecacheckpoints

Burgemeesters waren vorige week al enthousiast over experimenten met horecacheckpoints, waar mensen op eenmalig vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB) een polsbandje krijgen dat toegang geeft tot de plaatselijke horeca. Steeds meer gemeenten voeren het systeem in, zoals Leeuwarden, Winschoten, Hoorn, Rotterdam, Roosendaal, Alkmaar en Den Haag. Bergen op Zoom voert de polsbandjes komende vrijdag in.

Roosendaal gebruikt het systeem ook bij de plaatselijke intocht van Sinterklaas op 13 november. Met het polsbandje om kunnen mensen het aanmeren van de pakjesboot bijwonen, of het officiële ontvangstfeest in het centrum. Mensen zonder polsbandje mogen wel langs de route staan, maar de gemeente vraagt ze om niet mee te lopen met Sinterklaas en de pieten.

Kabinet akkoord

Het kabinet kan ermee leven als gemeenten na het tonen van een geldige QR-code polsbandjes inzetten om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld cafés en restaurants in een bepaald gebied. Wel moeten gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat het coronabandje niet langer dan 24 uur geldig is, en niet overdraagbaar is aan een ander. Dat schreef minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid woensdag in een brief aan de burgemeesters.

Vanwege de maximale geldigheid van een test, moet er voor elke dag een nieuw soort bandje zijn, legt Grapperhaus uit. Ook moeten gemeenten en ondernemers een bepaald gebied aanwijzen waarbinnen het polsbandje geldig is. Bijkomend voordeel van een systeem met polsbandjes is dat de inzet ervan tijdens piektijden drukte op straat kan voorkomen, volgens Grapperhaus.

Deuren sluiten

In onder meer Ede en Utrecht leidden de controles van coronatoegangsbewijzen tot ingrijpen van de gemeente. Restaurant Family Vibe in Ede heeft vrijdagmiddag zelf de deuren gesloten om zich te beraden op een toekomst waarin ze aan de deur QR-codes moeten scannen. Het restaurant heeft dat de afgelopen week niet gedaan en kreeg daarvoor donderdag een dwangsom opgelegd van de gemeente Ede. ‘De gemeente Ede geeft aan niet anders te kunnen dan handhaven,’ staat op de site van het restaurant.

Dwangsom

Family Vibe is een restaurant waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eigenaars van het restaurant dachten daarom dat zij als dagbesteding een uitzondering op de nieuwe coronaregels voor de horeca zouden zijn, ook al omdat zij de 1,5 meter afstand in stand bleven houden. Maar na een waarschuwing woensdag kwamen boa’s donderdag een dwangsom opleggen.

‘We hebben een prettig gesprek met de gemeente gehad, maar we zitten in een onmogelijke spagaat. We willen voor iedereen onbeperkt toegankelijk zijn, maar moeten permanent sluiten als we boetes en dwangsommen moeten gaan betalen. Dat willen we de mensen voor wie wij zorgdragen niet aandoen,’ aldus de directie van Family Vibe. Over twee weken neemt de directie een besluit over de toekomst.

Waku Waku blijft dicht

Het restaurant Waku Waku in Utrecht blijft voorlopig gesloten. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht afgelopen donderdag bepaald. De gemeente sloot het etablissement dinsdag omdat de eigenaren hun gasten niet willen controleren op een coronatoegangsbewijs. Volgens Waku Waku is de maatregel een inperking van grondrechten en wordt er met twee maten gemeten: bijvoorbeeld supermarkten en warenhuizen, waar ook veel mensen samenkomen, hoeven niet te controleren.

Volgens de rechter heeft de burgemeester gerechtvaardigd ingegrepen. De huidige controlemaatregel is door de minister van Volksgezondheid ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. ‘Wat de rechter doet is toetsen of de maatregelen van de minister redelijk zijn.’ Waku Waku stelt terechte vragen over het huidige beleid, vindt hij, maar de minister mocht één lijn trekken voor alle restaurants. Die lijn is het laten vervallen van de 1,5 meter-regel en daarvoor in de plaats het controleren van een toegangsbewijs.

De uitspraak is voor burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht een bevestiging dat de gemeente juist heeft gehandeld. ‘Ik ben mij ervan bewust dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden ingrijpend zijn. Ze zijn er in het belang van ons allemaal en wij moeten ons eraan houden.’