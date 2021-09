Veiligheidsberaad positief over controles coronatoegangsbewijs

De meeste ondernemers werken graag mee aan de naleving van de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB), dat sinds zaterdag verplicht is bij bezoek aan horeca, evenement of cultuurinstelling. Dat constateert het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn vertegenwoordigd van de 25 veiligheidsregio’s.

‘De bestuurders uit het Veiligheidsberaad zijn erg positief over het verloop gisteren: zij zien dat veruit de meeste ondernemers graag meewerken aan de naleving van het CTB,’ zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad. ‘Daar waar ondernemers nog een aantal zaken moeten aanpassen of verbeteren, is er overleg met de gemeente. In goed overleg is veel mogelijk.’ Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt en is waar nodig opgetreden.

Complimenten

Wel zagen de bestuurders dat het rond middernacht, toen alle horecazaken tegelijk dicht moesten, erg druk was in bepaalde gebieden. Ook leidde een overbelaste CoronaCheck-app tot problemen. ‘Dit werd goed opgelost door de ondernemers en handhavers ter plekke,’ zegt Bruls. ‘Complimenten voor de ondernemers – van horeca tot sportkantine – die dit zo goed oppakken.’

Sluiting opgeheven

In Nijmegen sloot Bruls zaterdag restaurant Moeke vanwege overtreding van de nieuwe coronaregels, maar de zaak mocht zondag alweer open. Na bemiddeling van de voorzieningenrechter trok de burgemeester met onmiddellijke ingang zijn eerdere dwangbevel in. Een gemeentewoordvoerder stelde dat de burgemeester alle wettelijke recht had tot sluiting over te gaan en dat hiervoor ook vooraf was gewaarschuwd.

De uitbater stapte zaterdag direct naar de rechtbank om het sluitingsbevel aan te vechten. Dat was uitgedeeld omdat bij twee gemeentelijke controles bleek dat klanten niet was gevraagd naar hun coronatoegangsbewijs. Tijdens een spoedzitting op zondag vroeg de rechter de strijdende partijen te overleggen. Na de toezegging van het restaurant om een gewraakt bord bij de ingang met de tekst ‘voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen’ weg te halen en klanten er juist op wijzen dat ze alleen naar binnen mogen met een geldige toegangspas, besloot de burgemeester de sluiting op te heffen.

Geen tussenstap

De advocaat van Moeke zei het vreemd te vinden dat er door de gemeente ‘geen enkele tussenstap’ was genomen, zoals het uitdelen van een waarschuwing als zaken niet goed waren gegaan. ‘Het was niet dermate ernstig dat sluiting gerechtvaardigd was.’ Ondanks het bereikte compromis van zondag, zet Moeke de rechtszaak tegen de gemeente daarom door. ‘Als er direct zo’n paardenmiddel wordt ingezet en dat zou door een rechter worden toegelaten, dan vraag ik mij af waar de rechtsstaat is.’

Omdat volgens de advocaat nog veel meer horecazaken duidelijkheid willen of een burgemeester ‘zo’n drastische maatregel als directe sluiting’ kan nemen bij overtreding van coronaregels, wil hij dat de voorzieningenrechter een oordeel velt over de actie van zaterdag. De rechtbank maakt dat vonnis uiterlijk volgende week zondag bekend.

Sluiting

In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat bij het opzettelijk niet willen controleren van de coronapas direct tot sluiting van een zaak of een dwangsom kan worden overgegaan. ‘Horecabazen en andere ondernemers die vanaf dit weekeinde moedwillig de regels rond het coronatoegangsbewijs aan hun laars lappen, kunnen op sluiting rekenen,’ zei ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdag na afloop van de ministerraad. Wel zegt hij dat er eerst een waarschuwing zal worden gegeven. Maar ‘als je niet meedoet, dan krijg je een sluiting natuurlijk op enig moment’.

Utrecht

De gemeente Utrecht bereidt ondertussen maatregelen voor tegen een horecagelegenheid waar zaterdag moedwillig niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. In de loop van de komende week moet duidelijk worden om welke maatregelen het gaat. Ze komen volgens de woordvoerder overeen met wat is afgesproken in het Veiligheidsberaad.