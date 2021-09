Haags raadslid verdacht van voorbereiden moordpoging op Rutte

Raadslid Arnoud van Doorn. Foto: gemeente Den Haag

De Haagse politie heeft zondag Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging op demissionair premier Rutte.

Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) aangehouden en maandag na verhoor alweer heengezonden, meldde het AD dinsdag.

‘Verdacht gedrag’

De aanhouding vond plaats in een buurt waar Rutte op dat moment ook was. Vanwege de aanwezigheid van de demissionair minister-president was er beveiliging aanwezig. Hun oog viel op de lokale Haagse politicus, die volgens de DKBD ‘verdacht gedrag vertoonde’.

Daarop werd hij aangesproken en aangehouden, onder verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Rutte. Van Doorn zat een nacht vast voordat hij weer op vrije voeten werd gesteld. ‘Wij zijn nu in afwachting van de definitieve afwikkeling van de zaak,’ schrijft zijn advocaat in een dinsdag uitgegeven verklaring.

Volgens de advocaat is het hele incident nergens op gebaseerd. De arrestatie zou ‘gespeend van realiteit en niet door feiten gedragen’ zijn. De beveiligers handelden waarschijnlijk ‘bevangen door angst en achterdocht’.

Veroordeeld in 2014

Maandag werd bekend dat premier Rutte te maken heeft met serieuze dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Van Doorn, een tot de islam bekeerde ex-PVV’er, werd in 2014 al eens strafrechtelijk veroordeeld. Die zaak draaide om onder meer drugshandel en lekken van gemeentelijke informatie.

Van Doorn praatte de drugshandel zelf goed: dat zou een ‘undercoveractie’ zijn geweest. Zijn advocaat benadrukte dinsdag nog eens dat Van Doorn ‘niet bekendstaat als gelieerd aan criminele organisaties’.

Criminele links of verdenkingen daarvan waren er al eerder binnen de gemeentelijke organisatie van Den Haag. Het OM beschuldigt kopstukken van de Groep de Mos al sinds oktober 2019 van corruptie, waarbij de illegale gokwereld betrokken zou zijn. Veel beweging zit er niet in die zaak.

De Mos van de gelijknamige groep en de zondag opgepakte Van Doorn waren eerder beiden actief bij de PVV, maar staan niet bekend als politieke vrienden.

Controversieel politicus

Van Doorn haalt geregeld het nieuws met controversiële uitspraken. Eerder deze maand verscheen hij nog voor de rechter wegens zo’n akkefietje. Een van de gewraakte uitspraken van de ‘Nedermoslim’ luidde: ‘Moge Allah de zionisten vernietigen.’ De uitspraak van de rechter, toevallig ook op de dinsdag dat zijn arrestatie nieuws werd, luidde: 120 uur taakstraf voor het plaatsen van opruiende teksten op Twitter.

In de Haagse raad ‘neemt niemand Van Doorn serieus’, zegt een bron die er goed bekend is. ‘Hij is er nooit. Hij schijnt wel ooit een bedrijfje te zijn gestart vanuit de fractiekamer. Dat mag natuurlijk niet. Burgemeester Van Aartsen heeft hem toen al stevig aangepakt.’

Terreurverdachten Eindhoven

Daags voor zijn eigen aanhouding nam Van Doorn het op voor terreurverdachten die werden opgepakt in Eindhoven. De omstreden politicus waarschuwde in een tweet voor overhaaste conclusies.

Vooralsnog gaat het om 9 jonge mannen die wilden fitnessen zonder muziek en vrouwen. Ze hebben een kantoorpand gehuurd, en geld bij elkaar gelegd om fitness apparatuur te kopen.

Laten we niet op de zaken vooruit lopen en zéker niet blindelings af gaan op @Het_OM en de media. pic.twitter.com/GYTc4hKnC9 — Arnoud van Doorn 🇲🇦 🇹🇷 🇳🇱 (@ArnoudvDoorn) September 24, 2021