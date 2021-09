Openbaar Ministerie doet arrestatie Haags raadslid af als blunder

De politie heeft geblunderd met de arrestatie van raadslid Arnoud van Doorn, die het op premier Rutte gemunt zou hebben. ‘Uit het onderzoek van politie en OM kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde. De man is onschuldig aan het ten laste gelegde,’ meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

Het OM heeft de zaak inmiddels geseponeerd, zoals Van Doorns advocaat al ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ had voorspeld. ‘Na ontvangst van die beslissing zal contact worden gelegd om te spreken over de door cliënt geleden schade en de aansprakelijkheid daarvoor,’ zo kondigde de advocaat dinsdag aan.

Verdenking ‘ernstig misdrijf’

In diezelfde verklaring spreekt de advocaat net als de media over een ‘aanhouding op verdenking van voorbereiding van moord, met als mogelijk doelwit demissionair minister-president Rutte’. Het Openbaar Ministerie is minder expliciet en houdt het hierop: ‘De man werd in verzekering gesteld met als verdenking: poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden.’

Het OM bevestigt wel dat demissionair premier Rutte hierbij als doelwit gold. En ook dat agenten van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, om die reden ingrepen. ‘De DKDB hield de man aan omdat hij zich naar hun inschatting verdacht gedroeg in de nabijheid van de premier. In het belang van diens veiligheid besloot de DKDB de man onmiddellijk aan te houden.’

Afzondering om niets

Volgens de advocaat lieten de agenten ‘in het ongewisse’ waaruit het vermeende verdachte gedrag bestond. Van Doorn was even blijven staan bij een ‘opmerkelijke BMW’, dronk ergens koffie en informeerde bij een sportschool naar de mogelijkheden. Het OM noemt helemaal geen details en stelt enkel dat ‘niets’ is gevonden. Desondanks werd Van Doorn langer dan de toegestane 9 uur opgesloten, volgens hemzelf ’32 uur in complete afzondering’.

In hoeverre openbare uitspraken een rol speelden, laten partijen in het midden. Van Doorn staat bekend als een controversieel politicus, zoals een rechterlijke uitspraak dinsdag nog onderstreepte. De tot de islam bekeerde ex-PVV’er kreeg 120 uur taakstraf opgelegd wegens ‘opruiende uitspraken’ op Twitter.

Toeval en fitness

Twee dagen vóór het incident rond de premier, liet Van Doorn ook van zich horen op Twitter. Daarbij sprong hij in de bres voor in Eindhoven opgepakte terreurverdachten. Dit waren slechts ‘jonge mannen die wilden fitnessen’, nuanceerde Van Doorn. Toevallig bleek ook Van Doorn zondag interesse te hebben voor fitness, en wel in de sportschool waar al even toevallig de premier óók zijn oefeningen zou doen. Van Doorn was juist op die plek omdat hij, zoals gebruikelijk, zijn moeder had bezocht die er in de buurt woont.

Rutte wordt serieus bedreigd door criminelen, zo werd maandag bekend in ander beveiligingsnieuws over de premier. Dat de gemeente Den Haag te maken heeft met criminele invloeden, is al langer bekend. Lokale politici vormen hierop geen uitzondering volgens misdaadbestrijders. Maar Van Doorn ‘staat niet bekend als gewelddadig’ of ‘als gelieerd aan criminele organisaties’, in de woorden van zijn advocaat.