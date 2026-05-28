Hoe miscommunicatie zorgde voor afblazen Amsterdams festival

Het draaide allemaal om ‘het ontbreken van de constructieve berekeningen van de tentconstructie’, aldus burgemeester Halsema van Amsterdam in haar Raadsinformatiebrief van 25 mei. Daardoor kon de Omgevingsdienst Noordzeekanaal geen groen licht geven en kon Halsema niets anders dan het Music On festival afblazen, slechts 2,5 uur voor aanvang. Een uitgebreide evaluatie volgt.

De gang van zaken rond de afgelasting van dit jaarlijkse festival van organisator Loveland, verdient geenszins de schoonheidsprijs. En daar zullen de verwachte 20.000, deels buitenlandse festivalgangers, nog wel scherpere bewoordingen voor hebben. De burgemeester toonde zich eerder al geërgerd, omdat ze pas in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei om 00.51 uur per mail van het negatieve advies op de hoogte werd gesteld door het Stedelijk Evenementenbureau (SEB).

Advies

Dat advies stond volgens haar vol met ingewikkelde technische omschrijvingen, waardoor ze niet controleerbaar waren op deze korte termijn, zo zei ze eerder tegen stadszender AT5. Het festival Music On zou op 9 en 10 mei plaatsvinden op Sportpark Middenmeer. Vanwege de mogelijke risico’s die door de Omgevingsdienst werden genoemd, kon ze het negatief advies niet negeren. Veiligheid boven alles. Hierdoor kreeg Loveland op het allerlaatste moment te horen dat de tent met daarin het hoofdpodium niet voldeed, omdat de constructiedetails ontbraken. Er zat niets anders op dan iedereen naar huis te sturen. De organisator bleef zitten met een miljoenenstrop.

Tijdlijn

Het begon allemaal met een andere hoofdtent dan waarvoor de vergunning was afgegeven. Een dag na de vergunningverlening op 18 maart meldde Loveland dat het om diverse redenen had gekozen voor een andere tent, met een andere -ronde- vorm en constructie. De gemeente vroeg op 25 maart nieuwe toestemming aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Maar die kwam maar niet. De gemeente heeft vervolgens op 12, 23 en 30 april per mail gevraagd waar de goedkeuring bleef, maar die zijn volgens de Omgevingsdienst ‘mogelijk naar het verkeerde mailadres gestuurd’.

Op 5 mei kwam de dienst vervolgens met een negatief advies. Dat leidde echter niet tot een direct verbod op het doorgaan van het evenement. De gemeente zei dat de organisator nog aanpassingen kon doen. Loveland nam vervolgens extra veiligheidsmaatregelen, onder andere door de tent te verzwaren met betonblokken. Achteraf voor niets, want de omgevingsdienst bleef bij haar standpunt, omdat ze niet beschikte over de ‘constructieve berekeningen van de tentconstructie’. Ondanks dat in hun rapport stond dat de risico’s beheersbaar waren, onder meer door een maximale windkracht 2. Een moeilijke beslissing voor Halsema, die toch voor de veiligheid van de festivalgangers, bands en de organisatie moest kiezen.

Debat in de gemeenteraad

In het debat op woensdag 27 mei over de gebeurtenissen gaat Halsema in op de schriftelijke vragen en haar antwoorden in de Raadsinformatiebrief van 25 mei. Eerst werd door de Raad brede steun uitgesproken voor de burgemeester. Wel was er veel ergernis bij raadsleden over de miscommunicatie tussen gemeente en Omgevingsdienst. Waarom werd er bijvoorbeeld niet gebeld toen een antwoord op de mails van de gemeente aan de Omgevingsdienst uitbleef? Ook werd er gevraagd of de festivalorganisatie compensatie kreeg.

De burgemeester neemt de gebeurtenissen uiterst serieus en velt pas een eindoordeel na een diepgaande evaluatie. Wel zei ze dat ze ‘zelf verantwoordelijk is voor wat er is fout gegaan’. Halsema tijdens het debat: ‘Ik heb mij echt geschaamd op zaterdagochtend, het was een verschrikkelijke aangelegenheid’.

Schriftelijke vragen

In het debat werd dieper ingegaan op de vijftien schriftelijke vragen van raadsleden Yazar (VVD) en Broersen (Volt). Halsema had die eerder al beantwoord in een Raadsinformatiebrief. Yazar en Broersen willen in deze vragen opheldering over hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Ook willen ze visie van de burgemeester/het college op de verwachte gevolgen die deze last-minute annulering heeft voor bezoekers, leveranciers, zzp’ers, beveiligers, horeca, artiesten, technici en andere betrokken partijen.

Halsema’s antwoord hierop in de Raadsinformatiebrief luidde dat de annulering op het laatste moment gevolgen heeft gehad voor alle bovengenoemde partijen. ‘De aard en omvang van die gevolgen verschillen per partij. Tegelijkertijd moeten organisatoren en bezoekers erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Amsterdam veiligheid bij evenementen zwaar laat wegen en ingrijpt wanneer de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd.’

Amsterdam evenementenstad

Ten slotte vroegen raadsleden Yazar en Broersen zich af hoe het college en de burgemeester de impact hiervan beoordelen op het vertrouwen van organisatoren in Amsterdam als evenementenstad. Meerdere festivalorganisatoren hebben al publiekelijk hun zorgen geuit. ‘Deze situatie heeft impact gehad op alle betrokkenen en is voor niemand wenselijk geweest’, schrijft Halsema als antwoord. ‘Het betreft een uitzonderlijke situatie waarbij veiligheid uiteindelijk doorslaggevend moest zijn.’

De opgedane lessen zullen volgens haar zorgvuldig worden meegenomen in de evaluatie, met als doel vergelijkbare situaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Zo kunnen we evenementen in Amsterdam veilig en verantwoord mogelijk blijven maken.’ Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, het wachten is nu op de uitgebreide evaluatie.