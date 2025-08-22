Evenementensector pleit voor duidelijkere regelgeving festivals

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) heeft een pakket maatregelen opgesteld om festivals overeind en ‘gezond’ te houden. De VVEM wil onder meer dat er duidelijkere regelgeving moet komen en het voor festivals makkelijker moet worden om vergunningen te krijgen.

Het manifest van de VVEM benadrukt de grote waarde van evenementen voor economie, samenleving en welzijn, maar signaleert ook dat het steeds moeilijker wordt om festivals en andere evenementen te organiseren door onder meer onduidelijke en zware regelgeving op gemeentelijk niveau.

Vergunningsverlening is complex en onvoorspelbaar

De nieuwe Omgevingswet, die juist voor vereenvoudiging moest zorgen, leidt in de praktijk tot uiteenlopende interpretaties per gemeente. Organisatoren krijgen te maken met verschillende regels, formulieren en eisen, zelfs wanneer het om hetzelfde evenement op verschillende locaties gaat. Dit veroorzaakt hogere kosten, onzekerheid en vertraagde besluitvorming, wat het plannen en investeren lastig maakt.

VVEM wil dat festivals die zich al bewezen hebben, niet jaarlijks het gehele traject hoeven te doorlopen. Alleen bij relevante wijzigingen (zoals locatie, omvang of veiligheid) zou een nieuwe beoordeling nodig zijn.

Noodzaak tot landelijke richtlijnen

Er wordt gepleit voor een gezamenlijk, landelijk vergunningskader via bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit moet zorgen voor uniforme minimumeisen, heldere termijnen en gestandaardiseerde formulieren, waardoor willekeur wordt voorkomen en zowel organisatoren als gemeenten worden ontzorgd.

Snellere besluitvorming

Het manifest stelt een wettelijke maximale doorlooptijd van bijvoorbeeld acht weken voor vergunningverlening voor, met automatische goedkeuring bij overschrijding van deze termijn. Ook wordt gepleit voor digitale systemen voor statustracking van aanvragen, naar voorbeeld van bouwvergunningen.

Aanwijsbare aanspreekpunten bij gemeenten

Gemeenten en organisatoren hebben baat bij één intern aanspreekpunt voor evenementen, die het proces coördineert, afdelingen verbindt en organisatoren begeleidt. In steden als Utrecht, Rotterdam en Amersfoort zijn hier positieve ervaringen mee.

Gemeenten worden opgeroepen bij het maken van omgevingsplannen expliciet ruimte op te nemen voor evenementenlocaties, deze als essentiële infrastructuur te erkennen en ze aan gebiedsontwikkeling te koppelen. Ook dient faciliteiten-infrastructuur (zoals energievoorziening) hierin te worden meegenomen.

De sector vraagt verder om het afschaffen van toeristen- en vermakelijkheidsbelasting voor festivals en om langdurige zekerheid over tarieven en heffingen, zodat ondernemers verantwoord kunnen plannen.