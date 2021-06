Handhavers lopen nog niet warm voor festivalseizoen

Ligt een half jaar na de tweede lockdown een zomer vol evenementen in het verschiet? Gemeenten hebben een hard hoofd in de handhaving. Maar volgens minister De Jonge van Volksgezondheid moeten ze dit niet ingewikkelder maken dan het is.

Het kabinet kondigde vrijdag versnellingen aan om Nederland van het coronaslot te halen. Stap 3 staat nu gepland voor zaterdag 5 juni, een paar dagen eerder dan gepland. ‘We doen dit vooral omdat er zo een extra weekend aan ruimte ontstaat voor de culturele sector, dus voor musea, voor theaters en bioscopen. Maar bijvoorbeeld ook een weekend extra mogelijkheden voor restaurants en cafés binnen,’ aldus premier Rutte vrijdag tijdens een persconferentie.

Daarnaast ziet het ernaar uit dat de vervolgstappen 4 en 5 tegelijk zullen plaatsvinden op 30 juni; voor de laatste stap is dat enkele weken eerder dan gepland. Rutte: ‘Goed nieuws na een paar weken van rap dalende cijfers in de ziekenhuizen en in het aantal nieuwe besmettingen. Alle eerdere prognoses lijken uit te komen en dat is natuurlijk positief.’

Gemeenten: onuitvoerbaar

De versoepelingen eind juni betekenen dat in principe ook grotere festivals zoals Lowlands kunnen doorgaan. ‘Met een toegangstest mag vanaf dat moment zelfs die anderhalve meter binnen worden losgelaten,’ aldus De Jonge. Maar of het festivalseizoen echt voor geopend zal worden verklaard, is afhankelijk van de betrokken gemeenten. Zij moeten de vergunningen voor de lokale evenementen verlenen en zijn verantwoordelijk voor de handhaving, die gecompliceerd en zelfs onuitvoerbaar zou worden.

Vanwege deze bezwaren verzette de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich tegen de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, die desondanks vorige week door de Eerste Kamer werd aangenomen. De Jonge maakte duidelijk dat hij de handhavingszorgen in gemeenteland wat overdreven vindt. ‘De VNG is niet alleen maar woest enthousiast geweest, heb ik tot mijn grote ontsteltenis moeten constateren. Maar we hebben natuurlijk wel gekeken wat dit van de gemeenten vergt en dat is ook weer niet zo gek veel,’ zei de minister.

Handhaven groepsgrootte

De Jonge: ‘Het enige wat gemeenten moeten doen, is evenementen mogelijk maken – nou, dat willen gemeenten heel graag. Verder moeten ze erop toezien dat ze straks bij een instelling die niet meedoet met het toegangstesten, handhaven op de groepsgrootte die daar zonder toegangstesten mogelijk wordt gemaakt. Een instelling die wél meedoet met het toegangstesten, heeft binnen meer mogelijkheden. Ze moeten dus de handhaving instrueren op dat verschil.’

‘Dat verschil kan er zijn en de VNG heeft ons erop gewezen dat dit de handhaving niet vergemakkelijkt. Dat klopt. Maar is dat dan een reden om niet met toegangstesten aan de slag te gaan? Dat is ook weer niet zo.’

‘Toegangstesten eenvoudig’

Als het aan het kabinet ligt, gelden vanaf zaterdag al de eerste verruimingen op basis van toegangstesten voor horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden. ‘Zo mogen theaters of restaurants die geen gebruik maken van toegangsbewijzen maximaal vijftig mensen binnen ontvangen. Als zij wél gebruikmaken van toegangsbewijzen, mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen terwijl iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar zit.’

‘Dat toegangstesten werkt eenvoudig,’ onderstreepte de bewindsman vrijdag. ‘Als je een kaartje koopt voor iets waarbij toegangstesten geldt, dan kun je een afspraak maken voor een gratis test, die je dichtbij huis, binnen veertig uur voor het evenement af kunt laten nemen. Ben je al volledig gevaccineerd, dan geldt je vaccinatiebewijs als vervanging voor een test. En datzelfde geldt dan als je niet langer dan zes maanden geleden corona hebt gehad, dus een positieve testuitslag had in de GGD-teststraat.’