Verduurzamingsactiviteiten die zorgen voor minder stikstof worden vergunningvrij

Het kabinet wil dat verduurzamingsactiviteiten die de stikstofuitstoot met minimaal 30% verminderen vergunningvrij worden. Hierdoor kunnen organisaties sneller verduurzamen zonder langdurige en onzekere vergunningsprocedures.

Dit voorstel is nu beschikbaar voor publieke consultatie. Veel projecten dreigen vertraging op te lopen of helemaal niet door te gaan omdat het verkrijgen van een natuurvergunning onzeker is. Dit geldt ook voor initiatieven die juist op termijn zorgen voor een aanzienlijke vermindering van stikstof, zoals de overstap naar elektrische treinen, gasloze woonwijken en het verduurzamen van stallen. Volgens het kabinet loopt Nederland vast op regels die averechts werken en worden noodzakelijke vernieuwende projecten hierdoor belemmerd. De nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) maakt bepaalde verduurzamingsactiviteiten vergunningvrij, zodat ze sneller kunnen worden uitgevoerd.

Minister Wiersma: “We hebben op dit moment te maken met de gekke situatie dat projecten die uiteindelijk juist zorgen voor minder stikstofuitstoot in de onzekerheid verkeren of ze wel een vergunning kunnen krijgen vanwege stikstofbeperkingen. Terwijl dit juist de projecten zijn die we nodig hebben. We lopen vast in regels die averechts werken. Dat wil ik doorbreken, zodat we projecten die Nederland vooruit helpen, wél kunnen doorgaan. Deze maatregel is daar een belangrijke stap in.”

Verduurzaming zorgt uiteindelijk voor minder stikstofuitstoot en draagt bij aan een betere natuur. Activiteiten komen in aanmerking voor vergunningvrijstelling als ze niet van functie veranderen, niet groter worden dan de bestaande situatie en geen negatieve impact hebben op Natura 2000-gebieden. Tijdens de bouwfase mag er tijdelijk meer stikstof vrijkomen, maar dat mag niet langer duren dan drie jaar en niet meer zijn dan vijf keer de uitstoot van de eindsituatie. Per saldo moet er altijd sprake zijn van een structurele daling na realisatie. Binnen de AMvB vallen bijvoorbeeld projecten als elektrificatie van spoorlijnen, omschakeling van woonwijken naar duurzame verwarmingsmethoden of het aanpassen van stallen zonder uitbreiding van omvang of dieraantal.

De internetconsultatie loopt van 25 augustus tot 5 oktober, waarbij iedereen zijn zienswijze kan indienen.