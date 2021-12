Gemeenten moeten coulant omgaan met Wet op lijkbezorging

Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op welwillend om te gaan met verzoeken van uitvaartondernemers die willen afwijken van de wettelijke termijn voor een crematie of begrafenis.

Het aantal sterfgevallen is de afgelopen periode, mede door corona, gestegen. Uitvaartondernemers hebben daarnaast met uitval van personeel te maken, bijvoorbeeld door ziekte of quarantaine. Dat schrijft de VNG. Soms lukt het de uitvaartondernemers hierdoor niet een crematie of begrafenis binnen de wettelijke termijn te regelen.

Het gevolg is dat ze soms noodgedwongen afwijken van de wettelijke termijn van zes dagen die de Wet op de lijkbezorging (Wlb) voorschrijft. Uitvaartorganisaties moeten in deze gevallen toestemming vragen aan de gemeente.

Oproep aan burgemeesters

Het ministerie doet nu een oproep aan gemeenten welwillend om te gaan met deze verzoeken voor afwijkingen van de termijn. ‘Om regionale consistentie te bevorderen, kunnen burgemeesters ook via de regionale beleidsteams van de veiligheidsregio hun beleid hierop afstemmen,’ aldus de VNG.

Gemeentelijke bevoegdheid

Burgemeesters kunnen uitstel verlenen onder toepassing van artikel 17 van de lijkbezorgingswet en na afstemming met de GGD. Per sterfgeval kan een afwijkende termijn worden vastgesteld. Of gemeenten kunnen tijdelijk generiek een afwijkende termijn voorschrijven, langer dan de gebruikelijke zes werkdagen. Burgemeesters kunnen daar ook toe besluiten zonder dat er een concrete aanvraag ligt.

Niet strafbaar

Het overschrijden van de uiterste, wettelijke termijn is overigens niet strafbaar. Aan eventuele overschrijding kan dus geen sanctie worden verbonden. Volgens de VNG is het aan te raden dat de burgemeester en lokale uitvaartondernemers met elkaar in overleg gaan over de eventuele druk op de uitvaartvoorzieningen.