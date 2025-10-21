Gemeenten meer moeite met vinden van verkiezingsvrijwilligers

Veel gemeenten hebben genoeg vrijwilligers voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober, maar de werving gaat in diverse plaatsen steeds moeizamer. Vooral het vinden van jongere stembureauleden en reserveleden blijkt een uitdaging, zo blijkt uit een rondgang van het ANP langs tweehonderd gemeenten.

In de Kamerbrief over de voorbereidingen voor de verkiezingen, kondigde minister Rijkaart een nieuwe campagne aan voor het werven van stembureauleden. Deze zou ook de betrokkenheid onder jongvolwassenen stimuleren. Toch blijkt het nog steeds lastig voor gemeenten om genoeg vrijwilligers aan te trekken.

Afnemende betrokkenheid

Gemeenten als Eemsdelta en Best zien dat de betrokkenheid onder burgers afneemt. Waar eerder met gemak mensen werden gevonden, kost het nu meer inspanning om kieslokalen en telteams compleet te krijgen. ‘We merken dat men minder bereidwillig is om mee te helpen en dat de interesse achteruitgaat,’ aldus Eemsdelta. Ook gemeenten die hun teams dit jaar tijdig rond kregen, zoals Bergen op Zoom en Geldrop-Mierlo, constateren een dalende bereidheid om te tellen.

Reserveleden

Het regelen van een volle bezetting is niet het enige wat lastig blijkt. Er zijn namelijk ook reserveleden nodig, bijvoorbeeld om zieke stembureauleden op te vangen. Zonder reserves kan uitval direct leiden tot een tekort aan vrijwilligers.

Meerdere gemeenten hebben moeite met het aanvullen van de reservelijsten. Onder andere in Boekel en Harderwijk speelt dit probleem. Zij geven aan dat vooral de griepperiode ervoor kan zorgen dat er reserveleden nodig zijn. ‘We moeten herhaaldelijk extra oproepen doen om alle vacatures voor teller en reserveteller in te vullen,’ zegt ook de gemeente Geldrop-Mierlo.

Evaluatie

Het huidige beeld sluit aan bij de evaluaties van eerdere verkiezingsdagen door de NVVB en de Kiesraad. Zo werd er in de evaluatie van de Europees Parlementsverkiezingen 2024 al gevraagd om verbeteringen bij het werven van vrijwilligers en instrueren van stembureauleden.