Baarn wil rechten afsplitsende raadsleden beperken

De Baarnse gemeenteraad wil het afsplitsen van raadsleden minder aantrekkelijk maken door bepaalde rechten en vergoedingen te schrappen. Met nieuwe regels moet de samenstelling van de raad dichter bij de verkiezingsuitslag blijven.

De gemeenteraad van Baarn bespreekt deze maand een voorstel om de rechten van raadsleden die zich afsplitsen van hun fractie in te perken. Aanleiding is het relatief hoge aantal afsplitsingen in de afgelopen raadsperiode. Van de negentien raadsleden gingen er vijf hun eigen weg. Inmiddels komt meer dan een kwart van de raad uit voor een andere partij dan waarmee zij vier jaar geleden zijn verkozen, zo blijkt uit berichtgeving van RTV Utrecht.

Volgens het voorstel verliezen afsplitsende raadsleden het recht om steunfractieleden voor te dragen. Ook vervalt de extra vergoeding voor het fractievoorzitterschap en wordt het vaste deel van de fractievergoeding geschrapt. Het variabele deel per raadslid en het persoonlijke stemrecht blijven behouden. Daarnaast kunnen afsplitsers geen zitting meer nemen in het presidium en de klankbordcommissie, overlegorganen waar organisatorische zaken worden besproken. Wanneer meerdere groepen aanspraak maken op een bestaande fractienaam, beslist het partijbestuur welke groep de partij vertegenwoordigt.

Vertrouwen in de politiek

Voorstanders stellen dat de oorspronkelijke verkiezingsuitslag door de afsplitsingen onvoldoende wordt weerspiegeld. Zij wijzen erop dat dit het vertrouwen van inwoners in de politiek kan aantasten. Daarbij wordt benadrukt dat afsplitsing als zodanig mogelijk blijft en dat het individuele raadslidmaatschap niet wordt beperkt. Gemeenteraden mogen volgens hen zelf regels stellen over de faciliteiten die fracties ontvangen.

Niet iedereen is overtuigd. Een van de afsplitsers noemt het voorstel principieel onjuist en wijst op gelijke behandeling van gekozen raadsleden. Ook plaatst hij vraagtekens bij het moment van besluitvorming, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Juridische en praktische vragen

De VVD kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel, maar heeft nog juridische bedenkingen, onder meer over het uitsluiten van afsplitsers uit het presidium. Ook wordt de vraag opgeworpen in hoeverre kostenbesparing een rol mag spelen bij de nieuwe regels.

Ondanks deze kanttekeningen lijkt het voorstel te kunnen rekenen op een ruime meerderheid. De definitieve besluitvorming staat gepland voor de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen op 25 februari.

