Belangstelling voor raadszetel neemt toe

De belangstelling voor een zetel in de gemeenteraad neemt toe. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart hebben zich bijna 62.000 kandidaten aangemeld voor ruim 8500 zetels.

Dat betekent dat zich gemiddeld 7,2 kandidaten per zetel verkiesbaar stellen. Bij de verkiezingen in 2022 lag dit gemiddelde op 6,7 en in 2018 op 6,5. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van de Kiesraad.

Het totale aantal kandidaten is ten opzichte van 2022 met ruim 12 procent gestegen. In de jaren daarvoor bleef het aantal relatief stabiel. In 2018 deden bijna 54.000 kandidaten mee, in 2022 waren dat er ongeveer 55.000.

Het aantal zetels per gemeente wordt bepaald op basis van het inwonertal, met een maximum van 45 zetels. Net als in 2022 geldt dit maximum in acht gemeenten. Binnen deze groep is in Almere de gemiddelde concurrentie het laagst, met 6,8 kandidaten per zetel.

Druten en Amsterdam

De meeste concurrentie is er in Druten en Amsterdam. In deze gemeenten zijn per raadszetel ongeveer 14 kandidaten verkiesbaar. Ook in Maastricht, Den Bosch, Someren, Rotterdam en Laarbeek ligt het aantal kandidaten per zetel relatief hoog.

Relatief weinig kandidaten per zetel zijn er in de gemeente Coevorden in Drenthe en op Schiermonnikoog. Daar stellen zich gemiddeld 2,8 kandidaten per zetel verkiesbaar. Ook in Tubbergen, Vlieland en Reusel-De Mierden is de belangstelling per zetel relatief beperkt.

In twee gemeenten, Hilversum en Wijdemeren, vinden dit jaar geen gemeenteraadsverkiezingen plaats vanwege een gemeentelijke herindeling.

