Kabinet wil beter benutten van bestaande gebouwen eenvoudiger maken

Het kabinet wil dat de bestaande woningvoorraad in Nederland beter wordt benut. Minister Boekholt- O’Sullivan gaat daarom juridisch borgen dat gemeenten het toevoegen van woningen en woonplekken in bestaande gebouwen faciliteren en belemmeringen voor initiatiefnemers wegnemen.

Daarmee wordt het beter benutten van de bestaande woningvoorraad in heel Nederland makkelijker, terwijl gemeenten per wijk en buurt keuzes kunnen blijven maken.

Volgens de minister kunnen met deze vormen van ‘beter benutten’ relatief snel extra woningen en woonplekken worden gerealiseerd. De landelijke aanpak moet uiteindelijk leiden tot 15.000 extra woningen per jaar. Daarnaast draagt het beter benutten van bestaande gebouwen bij aan leefbare wijken en een efficiënter gebruik van ruimte en materialen.

Minder juridische belemmeringen

Onderdeel van de aanpak is het wegnemen van juridische en planologische belemmeringen. Het kabinet wil wettelijk vastleggen dat gemeenten optoppen, woningsplitsing en woningdelen planologisch faciliteren. Daarmee moeten onduidelijke regels en langdurige vergunningstrajecten worden verminderd.

Veel gemeenten experimenteren hier al mee. Zo stimuleert Utrecht woningdelen, werkt Zoetermeer aan ruimere mogelijkheden voor optoppen en hebben onder meer Den Haag en Rotterdam hun regels voor woningsplitsing versoepeld. De minister wil deze ontwikkelingen landelijk ondersteunen, maar laat gemeenten wel ruimte om lokaal afwegingen te maken, bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid.

Nieuwe regels voor hospitaverhuur

Binnen enkele dagen stuurt het kabinet ook het wetsvoorstel Hospitaverhuur naar de Tweede Kamer. Dat moet het aantrekkelijker maken om een kamer in de eigen woning te verhuren. Het wetsvoorstel maakt onder meer tijdelijke huurcontracten tot vijf jaar mogelijk, met een proeftijd van negen maanden. Daarnaast volgt een landelijke informatiecampagne om hospitaverhuur bekender te maken.

Praktische ondersteuning voor gemeenten

Naast wetgeving investeert het kabinet in de uitvoering. Binnen het Koploperprogramma Gebiedsgericht Beter Benutten ontwikkelen tien gemeenten samen met het Rijk praktische instrumenten, zoals een potentiescan om kansen voor beter benutten in beeld te brengen en werkwijzen om vergunningverlening te versnellen. Ook worden handreikingen ontwikkeld voor samenwerking met woningcorporaties, VvE’s en marktpartijen en voor knelpunten zoals parkeernormen. De instrumenten moeten uiterlijk eind 2027 beschikbaar zijn voor alle gemeenten.

Financiële ondersteuning

Gemeenten kunnen gebruik blijven maken van bestaande regelingen, zoals de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen, de Realisatiestimulans en de Woningbouwimpuls. Daarnaast worden subsidieregelingen uitgebreid zodat ook woningdelen beter kan worden ondersteund. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding om de kostendelersnorm aan te passen, omdat onderzoek laat zien dat dit slechts beperkt bijdraagt aan het terugdringen van het woningtekort.

De minister zal de Tweede Kamer voortaan jaarlijks informeren over de voortgang van de Landelijke Aanpak Beter Benutten.