Vanaf 2026 vaste bijdrage voor gemeenten die betaalbare woningen bouwen

Vanaf 2026 ontvangen gemeenten een vaste bijdrage van 7.000 euro per betaalbare woning waarvan de bouw het jaar daarvoor is gestart.

De realisatiestimulans, gepubliceerd op 5 november 2025, stimuleert de bouw van betaalbare woningen in heel Nederland en is beschikbaar tot en met 2030. Gemeenten mogen het geld inzetten naar eigen inzicht, bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling, woningbouwfondsen of nieuwe projecten. Voor de regeling is in totaal 2,5 miljard euro gereserveerd.

De bijdrage geldt voor sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen, inclusief woningen via transformatie of splitsing. Projecten die al via andere Rijksregelingen zijn ondersteund vallen buiten deze regeling. Gemeenten worden opgeroepen al in 2025 te starten met het nauwkeurig registreren van alle relevante bouwactiviteiten, zodat bij de aanvraag in 2026 een volledige administratie kan worden overlegd. De jaarlijkse opgave wordt via het reguliere SiSa-verantwoordingsmoment aangeleverd.

Minister Keijzer benadrukt dat de regeling eenvoudig, voorspelbaar en met beperkte administratieve lasten is ingericht, en dat gemeenten volledige vrijheid houden in de inzet van de ontvangen middelen. De Realisatiestimulans maakt deel uit van een breder pakket samen met onder meer de Woningbouwimpuls en het Gebiedsbudget. Binnenkort verschijnt een handreiking met praktische tips en voorbeelden; ook wordt een webinar georganiseerd voor uitleg over registratie en verantwoording van de regeling.