Ombouw van kantoren en winkels naar woningen steeds lastiger

In 2024 zijn er 7.900 woningen ontstaan door transformaties van bestaande gebouwen, zoals kantoren en winkels. Dit is een daling van 10 procent ten opzichte van 2023 en het derde opeenvolgende jaar waarin het aantal woningtransformaties afneemt.

Nieuwbouw blijft de belangrijkste oorzaak van de groei van de woningvoorraad; in 2024 kwamen er 69.000 nieuwbouwwoningen bij. Van alle woningen die jaarlijks worden toegevoegd, is 9 procent het resultaat van transformaties. Vorig jaar stonden in Nederland meer dan 40.000 panden leeg. Maar lang niet al die oude schoolgebouwen, kantoren of winkelpanden zijn geschikt als woning.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Rotterdam met 925 woningtransformaties goed was voor bijna 12 procent van het landelijke totaal, waarmee de stad koploper is. Zuid-Holland als provincie kende de meeste transformaties (1.970), gevolgd door Noord-Brabant (1.320). Noord-Holland maakte juist een scherpe daling door, met slechts 955 transformaties, 51 procent minder dan het jaar ervoor. In Amsterdam halveerde het aantal zelfs: waar in 2023 nog 13 procent van de landelijke transformaties in Amsterdam plaatsvond, was dat in 2024 gedaald tot 3 procent. Kleine stijgingen werden gezien in gemeenten als Utrecht (van 120 naar 165) en Den Haag (van 300 naar 180).

Scherpe daling bij transformaties van winkels naar woningen

Transformatie van winkels naar woningen liep fors terug; het aantal woningen in voormalige winkels halveerde tot 1.200, mede doordat gemiddeld per winkelpand minder woningen gerealiseerd werden (2,5 per pand tegen eerder 4,1).

Knelpunten

Knelpunten bij transformatieprojecten zijn onder meer beperkte beschikbaarheid van geschikte panden, hoge kosten, trage vergunningverlening en technische uitdagingen rondom verduurzaming. De daling van het aantal transformaties baart de sector zorgen, omdat transformatie een belangrijke rol speelt in het toevoegen van 1000-en woningen bij groeiende woningnood.

Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt bij de TU Delft is het ombouwen van niet-woningen maatwerk. Naast de omgevingseisen krijgen ontwikkelaars te maken met allerlei gemeentelijke regels: “Je hebt te maken met bezwaarschriften van omwonenden en als het gaat om winkels in binnensteden kunnen ondernemersverenigingen ook aan de bel trekken.”