Nieuwbouw trekt voorzichtig aan, maar knelpunten houden groei beperkt

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen neemt dit en volgend jaar slechts beperkt toe. Dat verwacht ING Research. Hoewel het stijgende aantal bouwvergunningen de woningbouw een impuls geeft, blijven stikstofbeperkingen, personeelstekorten, netcongestie en hoge bouwkosten de productie afremmen.

Uit een nieuwe sectoranalyse van de bank blijkt dat in de eerste vier maanden van dit jaar 7 procent minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens ING Research moet deze achterstand in de loop van 2026 eerst worden ingelopen. De bank verwacht daarom dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen volgend jaar uitkomt op circa 71.000, waarna dit in 2027 verder stijgt naar ongeveer 74.000.

Volgens sectoreconoom bouw Maurice van Sante duurt het doorgaans ruim twee jaar voordat een verleende bouwvergunning resulteert in een opgeleverde woning. Daarnaast blijft de capaciteit bij bouwbedrijven beperkt. “Bedrijven spreiden opdrachten bewust over de tijd om pieken en dalen in de werkvoorraad beheersbaar te houden”, aldus Van Sante.

In mei werd het hoogste maandelijkse aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2015. Toch vertaalt die toename zich niet automatisch in meer woningopleveringen. Projecten kunnen vertraging oplopen doordat woningen eerst verkocht moeten worden of omdat bouwplannen worden aangepast en opnieuw een vergunning vereisen.

Voor de totale Nederlandse bouwsector rekent ING Research in 2026 op een stabilisatie van de productie, gevolgd door een groei van 1 procent in 2027. Die ontwikkeling wordt ondersteund door de eerdere stijging van het aantal bouwvergunningen. De infrasector blijft volgens de bank de best presterende deelsector. Sinds 2020 laat deze sector een sterke productiegroei zien, al zal de groei naar verwachting in 2026 en 2027 wel afvlakken.

Bron: ANP, 4 augustus 2026