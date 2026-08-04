Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Nieuwbouw trekt voorzichtig aan, maar knelpunten houden groei beperkt

door

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen neemt dit en volgend jaar slechts beperkt toe. Dat verwacht ING Research. Hoewel het stijgende aantal bouwvergunningen de woningbouw een impuls geeft, blijven stikstofbeperkingen, personeelstekorten, netcongestie en hoge bouwkosten de productie afremmen.

Uit een nieuwe sectoranalyse van de bank blijkt dat in de eerste vier maanden van dit jaar 7 procent minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens ING Research moet deze achterstand in de loop van 2026 eerst worden ingelopen. De bank verwacht daarom dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen volgend jaar uitkomt op circa 71.000, waarna dit in 2027 verder stijgt naar ongeveer 74.000.

Volgens sectoreconoom bouw Maurice van Sante duurt het doorgaans ruim twee jaar voordat een verleende bouwvergunning resulteert in een opgeleverde woning. Daarnaast blijft de capaciteit bij bouwbedrijven beperkt. “Bedrijven spreiden opdrachten bewust over de tijd om pieken en dalen in de werkvoorraad beheersbaar te houden”, aldus Van Sante.

In mei werd het hoogste maandelijkse aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2015. Toch vertaalt die toename zich niet automatisch in meer woningopleveringen. Projecten kunnen vertraging oplopen doordat woningen eerst verkocht moeten worden of omdat bouwplannen worden aangepast en opnieuw een vergunning vereisen.

Voor de totale Nederlandse bouwsector rekent ING Research in 2026 op een stabilisatie van de productie, gevolgd door een groei van 1 procent in 2027. Die ontwikkeling wordt ondersteund door de eerdere stijging van het aantal bouwvergunningen. De infrasector blijft volgens de bank de best presterende deelsector. Sinds 2020 laat deze sector een sterke productiegroei zien, al zal de groei naar verwachting in 2026 en 2027 wel afvlakken.

Bron: ANP, 4 augustus 2026

Tagged With: , , Filed Under: Bouw

Reader Interactions

GERELATEERD

Kosten bouwvergunning verschillen sterk per gemeente

De kosten van een bouwvergunning verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 39 gemeenten. Volgens de belangenorganisatie kunnen de verschillen oplopen tot tienduizenden euro’s, waardoor particuliere bouwers in de ene gemeente veel duurder uit zijn dan in de andere. Zo kost een vergunning voor een nieuwbouwwoning... lees verder

Kabinet wil beter benutten van bestaande gebouwen eenvoudiger maken

Het kabinet wil dat de bestaande woningvoorraad in Nederland beter wordt benut. Minister Boekholt- O’Sullivan gaat daarom juridisch borgen dat gemeenten het toevoegen van woningen en woonplekken in bestaande gebouwen faciliteren en belemmeringen voor initiatiefnemers wegnemen. Daarmee wordt het beter benutten van de bestaande woningvoorraad in heel Nederland makkelijker, terwijl gemeenten per wijk en buurt... lees verder

Meer regie en betere informatie moeten woningbouw corporaties versnellen

Minister Boekholt – O’Sullivan informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die moeten bijdragen aan een snellere nieuwbouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties. De minister wil de informatievoorziening verbeteren, zodat corporaties, gemeenten en andere betrokken partijen beter kunnen sturen op de woningbouwopgave.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *