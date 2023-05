Town Deal: nieuwe samenwerking tussen Rijk en gemeenten

Als aanvulling op de City Deals voor grootstedelijke gebieden, is er nu ook de Town Deal voor kleine en middelgrote, landelijke gemeenten. In zo’n deal werken experts samen aan uitdagingen zoals vergrijzing of woningnood.

De eerste Town Deal is inmiddels ondertekend. De gemeenten Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst zetten hun handtekening onder de deal ‘Sterke Streken,’ samen met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken (BZK). De kwaliteit van wonen en werken staat hierin centraal.

Uitdagingen en kansen

Kleine en middelgrote gemeenten kennen hun eigen uitdagingen, zeker als ze zich in landelijk gebied bevinden. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling, en hindert een tekort aan woningen de groei. Aan de andere kant bieden de kwaliteiten en karakteristieken van deze gemeenten juist ook kansen. Er is bijvoorbeeld meer ruimte voor woningbouw en voor bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren.

Kennis delen, krachten bundelen

In het samenwerkingsverband werken deskundigen van ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten aan oplossingen. Het is een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij de verschillende partijen inzetten op kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk. Zo ontstaan volgens het ministerie van BZK nieuwe perspectieven, originele inzichten en creatieve oplossingen.

Vraagstukken over wonen, werken, leven en recreëren staan centraal. Vernieuwende ideeën moeten bijvoorbeeld leiden tot een betere doorstroom op de woningmarkt en het vergroten van het woningaanbod. Ook kan er samen worden gewerkt aan het behoud van lokale voorzieningen, verduurzaming en aan vergroting van de economische kwaliteit van een gemeente of regio.

Samenwerking ondernemers en onderwijs

Voor de gemeente Noardeast-Fryslan staat het verduurzamen van bestaande woningen op de agenda. Het is voor veel inwoners financieel niet haalbaar om hun huis zelf te verduurzamen. Wethouder Bert Koonstra ziet hiervoor kansen in het bundelen van krachten van lokale ondernemers en het onderwijs. Hij wil gebruikmaken van de vaardigheden, innovatie en denkkracht van bedrijven en opleidingen. De gemeente heeft veel innovatieve bedrijven in de bouw, installatie, circulaire economie en bio-degradable isolatiemateriaal. Noardeast-Fryslân wil in het kader van de Town Deal daarom een gezamenlijke business case opstellen met ondernemers en mbo’s.

Kennis delen

Gemeenten konden zichzelf opgeven voor de Town Deal. Deze eerste deal loopt in ieder geval een jaar. Daarna volgt de evaluatie en wordt besloten of het wordt doorgezet, uitgebreid of aangepast. Opgedane kennis en lessen uit de deals worden gedeeld. Town Deals zijn ontwikkeld met de VNG, Platform31 en de koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleinere (K80) en grote plattelandsgemeenten (P10).