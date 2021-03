In maart volgend jaar kiezen we alweer de gemeenteraad. Hoe zorgen we dat er enigszins een afspiegeling van de inwoners op de lijsten komt? Moeten de verschillende (lokale) partijen dat maar zelf uitzoeken of mogen ze ook wat verwachten van de gemeente? Raadslid zijn op zich is weinig aantrekkelijk.

Inwoners ‘politiek opleiden’

De gemeente heeft er alle belang bij als de raad een afspiegeling van de inwoners vormt, of niet? En het belang van de verkiezingen zit hem in het betrekken van de eigen inwoners. Liefst zoveel mogelijk. Partijen zijn nu drukdoende hun lijst voor de komende gemeentelijke verkiezingen te vullen.

Er zijn gemeenten die het belang zien van het bieden van ondersteuning hierbij en deze ook daadwerkelijk geven. Vaak via de griffie’s worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij raadsleden uitleggen wat het raadswerk betekent. Een soort van gratis cursus zou eigenlijk in elke een basisvoorziening moeten zijn. De cursus kan met inzet van verschillende politici tot stand komen, wellicht is leentjebuur van politici daarbij nodig om enige variatie te houden.

Tweerichtingsverkeer

Op zich ligt er nog een wereld open voor gemeenten om te zorgen dat de eigen inwoners voorlichting krijgen over het reilen en zeilen van het lokale bestuur. Dit zou dan meteen een mooie gelegenheid zijn om te informeren wat er zoal leeft en wat beter kan; tweerichtingsrichtingsverkeer, zeg maar.

Bijeenkomsten zijn te vaak vooral zenden in een richting, zet ook de andere richting open, en toon je interesse in de inwoners. Doe je voordeel ermee en zorg dat de interesse oprecht is, dan heb je er ook wat aan.

Toegankelijkheid

Raadslid zijn op zich is weinig aantrekkelijk; veel drukte, je hebt te maken met een bestuurlijke brei en stukken waarvan de inhoud meestal aan duidelijkheid te wensen overlaat. Soms is het zelfs tactiek om te zorgen dat niemand het echt snapt. Het kan ook voorkomen dat de opstellers het zelf niet helemaal meer snappen en veel tekst inzetten om dat te verhullen.

Raadslid zijn is voor iedereen weggelegd; tenzij je slechts een deel van de bevolking capabel acht om politiek actief te mogen zijn. Maar dat is meer iets van terug in de tijd, toen alleen de bevoorrechten (voornamelijk (witte) mannen) het voor het zeggen hadden.

De ‘gewone’ mens

De afgelopen jaren heeft menig gemeente er al wel aan gewerkt om bijvoorbeeld beter begrijpelijke stukken te produceren. Maar toch, als je kijkt naar het briefstemmen bij de landelijke verkiezingen? Wat op zich wel knap is; het zo organiseren dat menigeen het ‘verkeerd’ doet en menig stem verloren dreigde te gaan.

De overheid, landelijk maar ook gemeentelijk is op meerdere fronten het contact met de ‘gewone’ burger verloren. Laat de wereld binnen bij de bestuurlijke overheid in plaats van andersom. Kijk wat je als (lokale) overheid kan betekenen. Er is veel meer nodig maar ook mogelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Begin bij de voorbereiding van de lokale verkiezingen, een mooie start zou dat kunnen zijn.