Onze gemeente mag wel wat meer zelfvertrouwen krijgen. Pas als ze dat heeft, kan ze verder komen dan een vlammend pleidooi voor burgerparticipatie op papier. De angst voor de burger zit diep. Immers, de burger dichtbij laten komen betekent kritiek krijgen, betekent moeizamer je doelen bereiken, betekent dat niet alles lukt.

Deze week werd het agendapunt vastgesteld dat mij begin dit jaar in een spagaat bracht. In hoeverre was ik belanghebbende? Daar heb ik nu de knoop in doorgehakt: ik ben het niet. Een tegenstander met belang in het welslagen, dat lijkt me moeilijk hard te maken. De zienswijze op naam van mijn zoon heeft me wel inzicht gegeven in de werkwijze van onze gemeente.

Geen bericht

Bij ons kwam begin deze zomer geen bericht aan over het verloop van het proces. Het bericht dat andere indieners wel kregen klopte bovendien niet. In hun brief stond dat het presidium had besloten dit punt in september te agenderen. Een helderziende ambtenaar? Bluf? Of doen alsof de burger gek is en het allemaal wel zal geloven. Dat laatste was trouwens waar. Ze geloofden allemaal dat hen de waarheid werd verteld. Wie weet immers precies hoe de gemeentelijke hazen lopen en het vertrouwen in een eerlijke overheid is nog steeds groot.

Geen inspraak

Deze week had het presidium die agenda voor september wel voorliggen en besloot om weer fysiek te gaan vergaderen, met ruimte voor publiek. Aan de voorwaarden voor agendering van dit heikel agendapunt was dus voldaan. ‘Maar,’ zei de griffier, ‘ik zeg het nu alvast, er mag op dit punt niet ingesproken worden.’

Wat blijkt nu? Doordat er zienswijzen zijn ingediend is er kans dat er naar de rechter wordt gestapt. In de verordening over de vergaderingen staat dat op onderwerpen waar bezwaar tegen is aangetekend, en waar dus later de gang naar de rechter kan worden gemaakt, de discussies gesloten zijn voor inspraak. Mensen worden dus de mond gesnoerd, met verwijzing naar de raad, die dat beslist heeft.

Zienswijze

Maar nergens staat op schrift dat in onze gemeente het indienen van een zienswijze later een inspraakverbod kan opleveren. En nergens staat dat een zienswijze altijd als bezwaar tegen het plan wordt aangemerkt. Nergens staat ook dat de raad nog een vierde rol heeft: bescherming van het dagelijks bestuur en de ambtenarij tegen te dichtbij komende inwoners.

Burgermanipulatietip: schrijf een zienswijze, voor of tegen een plan dat maakt niet uit, en je bereikt dat alle mensen die er iets van vinden wat jou niet bevalt, het zwijgen wordt opgelegd. Dank voor uw vertrouwen, nu en in de toekomst.

Hanneke Koene is fractievoorzitter van GroenLinks in Eijsden-Magraten.