Laat ik met de deur in huis vallen: ik wil een bijdrage aan de CO2-reductie leveren. Het liefst op hoge snelheid met een ‘speed pedelec’. Mag men voor deze milieubewuste keuze een beetje steun verwachten van de gemeente?

Een van de mogelijkheden die ik heb, is mijn auto met grote regelmaat te laten staan. Ik heb eerlijk gezegd niks met auto’s. De mijne is toevallig een diesel uit 2005 die nog steeds voortreffelijk rijdt. Dus waarom zou ik die dan wegdoen? Want laten we eerlijk zijn, Duitsers kunnen naast sjoemelen met software ook uitstekende automobielen produceren. De monteur die mijn auto onderhoudt vertelt me steeds weer dat, door een katalysator, mijn motor niet ernstiger vervuilt dan een willekeurig voertuig op benzine.

Maar toch ontving ik van de RDW een schrijven dat ik extra belasting moet betalen. Oké, dat doe ik dan.

Auto uit het verkeer halen

Beter zou het natuurlijk zijn om deze auto geheel of op zijn minst grotendeels uit het verkeer te halen. Maar goed, ik werk met regelmaat in een straal tot ongeveer 40 kilometer rond mijn woonplaats Nijmegen. Een fiets is dan geen alternatief, een ebike met z’n topsnelheid van 27 kilometer per uur ook niet echt. Het openbaar vervoer werkt niet, omdat ik op verschillende locaties moet zijn. En een brommer of scooter helpt natuurlijk ook niet echt in milieutermen.

Dus is mijn keus gevallen op een speed pedelec. Je kent ze wel, die hogesnelheidsfietsen die met 45 kilometer per uur zelfs wielrenners beteuterd achterlaten. Goedkoop zijn ze niet: voor het aanschafbedrag kun je ook al een knappe tweedehandsauto krijgen. Maar, zoals gezegd, ik woon in Nijmegen, de stad die recentelijk nog de titel ‘Green Capital of Europe’ mocht dragen. Dus even de site van de gemeente bezocht.

Prima regelingen, maar niet van toepassing

Onder het kopje subsidie komen veel vormen van subsidie voor, ook ‘groene’ regeling. Woningisolatie, groendaken en -gevels, afsluiten van aardgas, afkoppelen regenpijpen et cetera. En natuurlijk nog veel meer, ook op hele andere gebieden. Maar niks over het onttrekken van een auto aan het verkeer. Ja, SLIMSpitsen, dat wel. Als je tijdens de spits de auto laat staan kom je in aanmerking voor credits, die je dan weer kunt verzilveren of aan een goed doel kunt schenken. Stuk voor stuk prima regelingen, maar helaas niet van toepassing op mijn situatie. En, is mij in gesprekken gebleken, die van vele anderen. Want de hoeveelheid mensen die best graag met een fiets naar het werk gaan, neemt bijna exponentieel toe.

Is de afstand meer dan zo’n 25 kilometer, dan is een speed pedelec vaak de enige serieuze optie met trappers. De hoge prijzen zijn wel een serieuze drempel. Subsidie kan dus echt een groot aantal mensen over de streep trekken, denk ik.

Voor de zekerheid nog maar even gebeld om te kijken wat er mogelijk is. Ik moet zeggen, in sommige gevallen kan de gemeente zeer snel en duidelijk antwoord geven. De dame die ik aan de lijn had, wist binnen een minuut dat er geen enkele subsidie hiervoor beschikbaar was.

De provincie dan?

Nou ben ik niet van het soort dat dan bij de pakken neer gaat zitten. Omdat ik door mijn actieradius ver buiten de gemeentegrenzen kom, leek mijn voorgenomen investering ook een provinciaal belang te hebben. Dus, op naar de site van Gelderland. Bam! Maar hoe het precies zit? Ik pak opnieuw de telefoon…

‘Er bestaat wel degelijk een subsidie voor elektrische transportfietsen,’ verneem ik van de andere kant.

‘Transportfiets?’

‘Ja, dat moet dan een soort bakfiets zijn. Want we willen natuurlijk wel de ambitieuze CO2-doelstelling halen.’

‘Mooi, dat doel deel ik en wil er ook graag een bijdrage aan leveren. Ik kan mijn vervuilende oude diesel van de provinciale wegen af halen en in plaats daarvan gezond en schoon door het leven gaan. Bovendien lever ik dan ook nog een bijdrage aan het verminderen van het fileprobleem in de provincie, waardoor het vestigingsklimaat er óók nog eens beter op wordt.’

‘Ja, dat is mooi meneer, maar voor een pedelec hebben wij geen subsidie.’

Waar wel?

Het wegennet in Nederland is drastisch aan het veranderen. Het aantal snelfietspaden neemt hand over hand toe, de maximumsnelheid op snelwegen wordt 100, oude diesels worden uit steden geweerd. We zijn flink aan de slag. Door de filedruk zal het aantal fietsende forensen zeker toenemen. Maar daarvoor is het in veel gevallen nodig dat overheden die overstap met subsidies stimuleren. Ik ken alleen de voorbeelden in Gelderland en Nijmegen zoals hiervoor omschreven.

Maar, beste lezer, er zijn vast andere provincies of gemeenten die er een ander beleid op loslaten. Wie het weet, mag het zeggen in een reactie op deze blog. Dan kunnen hopelijk veel meer mensen hun voordeel daarmee doen!