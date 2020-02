Utrechtse subsidie voor begeleiding bij verduurzamen huis 

Huiseigenaren in Utrecht die hun woning willen verduurzamen, kunnen subsidie aanvragen voor begeleiding bij het uitvoeren van de plannen. Dit moet het makkelijker maken om energiezuinige maatregelen te nemen.

Wie een energieadviseur inschakelt bij het duurzamer maken van een woning, kan subsidie krijgen voor energieadvies aan huis, voor begeleiding om een meerjarenplan op te stellen én voor begeleiding om de maatregelen uit het advies ten uitvoer te brengen. De gemeente hoopt zo te bereiken dat meer woningbezitters duurzame maatregelen treffen.

Subsidie duurzaam plan

De gemeente legt op haar site uit dat met de subsidie eerst een vertaling gemaakt kan worden van een energieadvies naar een ‘duurzaam meerjarenplan’. Daarin staat bijvoorbeeld het te verwachten onderhoud aan de woning, evenals duurzame oplossingen voor eventuele verbouwingen en een inschatting van de kosten. Ook helpt een deskundige de huiseigenaar een betrouwbare marktpartij te kiezen, onder meer door de beoordeling van diverse offertes.

Voorwaarden en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden verschillende voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de bewoner een van de aanbevolen maatregelen uit het huisadvies binnen twee jaar uitvoert. Voor de begeleiding van een maatregel vergoedt Utrecht maximaal 140 euro. Daarbij mogen bewoners maximaal drie keer gebruik maken van de trajectbegeleiding. Voor het meerjarenplan vergoedt de gemeente maximaal 220 euro.

In totaal is hiervoor 400.000 euro vrijgemaakt. De helft van het bedrag is bedoeld voor Overvecht-Noord, de wijk die in 2030 aardgasvrij moet zijn. De eerste ervaringen met het aardgasvrij maken van wijken, laten zien dat het om intensieve trajecten gaat.

Overigens doen meer gemeenten in de provincie Utrecht mee aan het project.