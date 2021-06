‘Testen voor toegang’ verloopt nog niet vlekkeloos

Het ‘toegangstesten’ voor evenementen en uitgaansgelegenheden die de afstandsnorm van 1,5 meter willen loslaten, kampt met opstartproblemen. Burgemeesters verschilden na een rommelig weekend van mening over de beste aanpak. De aanmeldservice voor evenementen laat het ondertussen afweten.

De website van Testen voor Toegang is bedoeld voor zowel bezoekers als organisatoren van evenementen. Het maken van afspraken om te testen op corona lijkt gewoon mogelijk, maar het aanmelden van evenementen blijkt ingewikkelder. ‘Een evenement aanmelden is momenteel niet mogelijk in verband met een technische aanpassing. Probeer het later nog een keer,’ meldde de site op dinsdag en woensdag.

Horeca verantwoordelijk

Na afgelopen weekend concludeerde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat het niet goed was gegaan met toegangstesten. Op meerdere plekken deelden mensen tijdens het weekend toegangsbewijzen met elkaar en werd niet iedereen gecontroleerd. Volgens Grapperhaus is het primair de verantwoordelijkheid van de organisatoren en horecagelegenheden om dit goed te doen. ‘Dat is de afspraak. Als het niet goed gaat, moeten ze dit zichzelf aantrekken.’

Burgemeesters weten niet hoe vaak het systeem is misbruikt. ‘Er zat een gat in het systeem en dat is gedicht,’ zei burgemeester Bruls van Nijmegen maandag als voorzitter van het Veiligheidsberaad. ‘De organisatoren van evenementen en eigenaars van clubs hebben de verantwoordelijkheid om goed te controleren of mensen geoorloofd binnenkomen. Zij kiezen ervoor om meer publiek toe te laten. Daarbij horen toegangstesten. Zij moeten het dan ook oplossen,’ benadrukte Bruls.

Maar burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei in het Veiligheidsberaad juist dat hij de controle wil loskoppelen van de organisator of clubeigenaar, meldt Rijnmond.nl. Aboutaleb overweegt in de vergunningen te laten opnemen dat een derde partij de controles moet gaan uitvoeren. Zijn collega Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, ziet dat anders. ‘Het is vooral aan de organisatie van Testen voor Toegang dat fraude niet meer mogelijk is.’

Printscreen niet genoeg

Jongeren zouden onder meer een zogeheten QR-code als toegangsbewijs hebben gedeeld door het maken van een ‘printscreen’ met hun telefoon. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid zou die mogelijkheid echter nog geen toegang mogen verschaffen. ‘Een printscreen van een QR-code alleen kan nooit toegang geven, want je moet daarnaast je ID-bewijs laten zien. Daarmee wordt gecontroleerd,’ zei hij gisteren in de Tweede Kamer.

De Jonge kijkt wél met tevredenheid terug op afgelopen weekend. Hij sprak van ‘het startschot voor een mooie zomer’. Daarbij erkende hij dat er een en ander mis is gegaan, en dat dat voor sommige mensen frustrerend moet zijn geweest. Zo waren er ook klachten over lange rijen bij testlocaties en testbewijzen die te laat kwamen. De minister wees ter verklaring onder andere op een hackpoging waardoor negatieve coronatests niet goed zouden zijn doorgekomen.

Er zijn dit weekend twee miljoen vaccinatiebewijzen afgegeven en 250.000 testbewijzen, benadrukte de minister. ‘In 1 procent van de gevallen’ duurde het lang voor de testbewijzen werden doorgegeven, of kwamen ze helemaal niet door. ‘Dat is voor die ene procent echt supervervelend. En voor die ondernemers misschien nog wel meer, want die hadden gerekend op een volle hut en dat was niet zo.’ Toch is er volgens De Jonge geen reden om ‘heel somber’ te zijn.

Kritiek gemeenten

Gemeenten zagen het toegangstesten van meet af aan niet zitten, en maakten duidelijk dat ze de handhaving niet voor hun rekening zouden nemen. Volgens De Jonge maakten de lokale overheden dit ingewikkelder dan nodig. ‘We hebben natuurlijk wel gekeken wat dit van de gemeenten vergt en dat is ook weer niet zo gek veel,’ zei de minister bij de behandeling van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen.