Arbeidsmarkt gemeenten lijkt iets minder gespannen

In het derde kwartaal van dit jaar plaatsten gemeenten 8230 vacatures op internet. ‘De groei in het aantal gemeentelijke vacatures lijkt daarmee voorlopig over zijn piek heen. Wel ligt het aantal vacatures nog steeds fors hoger dan voor aanvang van de coronapandemie.’

Dat schrijft A&O fonds Gemeenten in de nieuwste Vacaturemonitor, die dinsdag is uitgekomen. De figuur hieronder toont de ontwikkeling van de gemeentevacatures over de laatste twee jaar.

Bron: Vacaturemonitor 3e kwartaal 2021, A&O fonds Gemeenten

Zoals te zien aan de grafiek, betekenen de nieuwste cijfers een afkoeling na vier kwartalen van onafgebroken, zelfs onstuimige groei van het aantal gemeentebanen. De daling bedroeg de afgelopen maanden 9 procent, maar het aantal vacante arbeidsplaatsen ligt nog altijd ruim 60 procent boven het niveau een jaar geleden, toen Nederland net de eerste schrik van de coronacrisis te boven kwam.

Het lijkt dan ook te vroeg voor gemeenten om achterover te leunen met de werving van medewerkers. ‘Vergeleken met het laatste kwartaal waarin corona nog geen rol speelde, het vierde kwartaal 2019, ligt het aantal vacatures nu 39 procent hoger. Daarmee blijft het aantal vacatures ondanks de terugloop in dit derde kwartaal onverminderd hoog,’ aldus de monitor.

Geen geluiden kentering

Daar komt bij dat het algemene, landelijke beeld van de vacatures nog geen daling laat zien. Het aanbod van baanzoekers bevindt zich ondertussen op een dieptepunt. Het fonds maakt ook duidelijk dat de kentering van tijdelijke aard kan blijken.

Zo is er wellicht sprake van een seizoensdip: ‘Het derde kwartaal is altijd een zwakker kwartaal vanwege de zomervakantie. Het is niet uit te sluiten dat het aantal vacatures de komende kwartalen weer verder groeit. Er zijn geen geluiden vanuit gemeenten dat er op korte termijn een kentering op de gemeentelijke arbeidsmarkt te verwachten is.’

De neerwaartse beweging was afgelopen kwartaal bij gemeenten in alle provincies zichtbaar, behalve de provincie Groningen. ‘Hier nam het aantal vacatures met 13 procent toe, waarschijnlijk vanwege de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta per 1 januari 2021.’