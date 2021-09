‘Gemeentemanager verplicht begeleiden bij terugdringen verzuim’

Leidinggevenden bij gemeenten moeten een stap opzij zetten voor experts die het verzuim komen terugdringen. ‘Ongevraagd begeleiden van leidinggevenden’ bewijst in de praktijk effectief te zijn. Dit staat in een nieuw rapport in opdracht van onder meer A&O fonds Gemeenten.

Het advies om gemeentelijke managers dwingender te helpen bij hun aanpak van het verzuim wijkt af van de boodschap in 2014. Dat jaar deden de onderzoekers van Andersson Elffers Felix ook al aanbevelingen voor het gemeentelijke verzuim, in opdracht van dezelfde partijen. De boodschap luidde toen nog: ‘Faciliteer leidinggevenden in het uitvoeren van lastige taken, maar neem hun rol niet over.’ Die dagen zijn nu voorbij.

‘Verplicht begeleiden’

‘Dit onderzoek komt met minder vrijblijvend advies,’ staat in het deze week verschenen rapport. ‘Zet leidinggevenden in de lead, maar laat experts leidinggevenden verplicht begeleiden.’ De reden hiervoor is simpel: het werkt. Dat is volgens de onderzoekers gebleken uit de ervaringen in gemeenten die al dwingender optreden, zoals het advies luidt.

Waar een ‘meerjarig dalend of laag verzuim’ zichtbaar is, zou dit vaak het gevolg zijn van een nieuwe benadering. Kenmerkend is ‘het ongevraagd begeleiden van leidinggevenden al dan niet gecombineerd met intervisie tussen leidinggevenden’. Het rapport stelt hierover: ‘Op deze manier krijg je iedereen mee, ook leidinggevenden die wel uitblinken in primaire taken, maar minder in het bevorderen van inzetbaarheid en beheersen van verzuim.’

Weerbarstig verzuim

Het ziekteverzuim bij gemeenten wordt nog altijd als ‘weerbarstig’ gezien, ook door verzekeraars. Ten opzichte van het landelijke verzuimpercentage was het cijfer jarenlang opvallend hoog, hoewel dit verschil in coronajaar 2020 sterk terugliep. Opvallend was wel de opmars van psychische klachten vorig jaar.

Een pijnpunt is ook de stijging van het langdurige verzuim. Die categorie is verreweg het grootst. Zo was het totale gemeentelijke verzuimpercentage van 5,4 procent in 2019 grotendeels opgebouwd uit verzuim tot een jaar (3 procent) en verzuim langer dan een jaar (1 procent). Beide percentages klommen in drie jaar met enkele tienden van procenten. Daarbij kost 0,1 procent verzuim de gemeenten opgeteld zo’n 10 miljoen euro.

Toenemende agressie

De toename van medewerkers die langere tijd wegblijven, is volgens de onderzoekers niet het onvermijdelijke gevolg van een vergrijzend personeelsbestand. Naast de rol van leidinggevenden, zou bijvoorbeeld ook toenemende agressie tegen medewerkers een oorzaak kunnen zijn.