Als de Wet Inburgering 2021 in werking treedt, worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de zogeheten leerbaarheidstoets.

Dat staat in de Ministeriële Regeling die op 1 september is gepubliceerd. ‘Door de begeleiding van de leerbaarheidstoets bij gemeenten neer te leggen, wordt de toets een integraal onderdeel van de brede intake,’ aldus Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein.

Gemeenten verantwoordelijk

Gemeenten moeten vanaf dan zorgdragen voor het inplannen van afspraken met de kandidaten die de leerbaarheidstoets moeten maken. Ook geldt dit voor het beschikbaar stellen van locaties waar de afname plaatsvindt, evenals de begeleiding bij de afname van de toets.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) neemt het afnameplatform van de toets voor rekening. Net als de verwerking van de toetsresultaten en het doorgeven van de toetsuitslagen aan gemeenten.

VNG en Divosa tevreden

Zowel de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als Divosa zijn tevreden dat deze verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen. ‘Dit past bij de regierol die gemeenten in de nieuwe wet hebben. Hierdoor kunnen zij zelf het moment van afname van de toets bepalen. Ook kunnen ze de uitkomsten van de toets optimaal benutten bij de keuze van de te volgen inburgeringsroute,’ zo schrijven de organisaties.

Financiële middelen als randvoorwaarde

In de uitvoeringsbrief inburgering (24 juni 2021) stond al dat voor de afname van de leerbaarheidstoets binnen de Wet inburgering 2021 een rol lag voor gemeenten. Tijdens een bestuurlijk overleg tussen de VNG en SZW halverwege deze zomer, is bekrachtigd dat ‘gemeenten deze rol in principe op zich kunnen nemen’. Daarbij zou wel aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan, schrijft Divosa. Denk aan het openstellen van de toets voor een termijn van twaalf maanden en passende financiële middelen. Begin oktober volgt er opnieuw een bestuurlijk overleg tussen de VNG en SZW. Dan wordt er waarschijnlijk meer duidelijk over de financiële middelen die aan gemeenten ter beschikking worden gesteld.

Over de Wet inburgering 2021

De Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking. In dit nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Verschillende partijen – Divosa, DUO, het ministerie van Sociale Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de VNG – ondersteunen gemeenten in de voorbereidingen en implementatie. Divosa stelde bijvoorbeeld een lijst met vragen en antwoorden samen over de leerbaarheidstoets. Ook gaf de organisatie eerder een handreiking uit voor een ‘warme overdracht van COA naar gemeente’. De VNG organiseert webinars voor gemeenten die meer willen weten over de leerbaarheidstoets. Centraal staat de rol van gemeenten bij de afname van de toets en de voorbereidingen die hiervoor moeten worden getroffen.